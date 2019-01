später lesen Mini-KLASSE! Schnell bewerben: Trefft Checker Tobi bei der Vorpremiere seines Films in Trier FOTO: Veranstalter FOTO: Veranstalter Teilen

Am 30. Januar kommt der Film „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ in die Kinos, doch schon am Mittwoch, 16. Januar gibt es die Vorpremiere im Trierer Filmtheater Broadway. Und die hat es in sich, denn der Fernsehstar Tobi (Tobias Krell) kommt persönlich nach Trier. BP