Pandemie : Mit Tests raus aus dem Lockdown

Trier Welche Rolle spielen die Corona-Testzentren, wenn es gar nicht zu weiteren Öffnungsschritten kommt? Auch in den Schulen gibt es noch keine Teststrategie. Erst nach den Osterferien sollen Schüler einmal pro Woche getestet werden.

Schnell- oder Selbsttests haben bei den Beratungen von Bund und Ländern Anfang März zu möglichen Lockerungen der Corona-Maßnahme eine entscheidende Rolle gespielt. Je nach Infektionslage soll ein negativer Corona-Test quasi Eintrittskarte für den Biergarten, das Kino oder Theater sein. Im vierten Öffnungsschritt des am 3. März in der spätabendlichen Pressekonferenz präsentierten Perspektivplans steht, dass die Außengastronomie und einige Freizeitbereiche wieder öffnen dürfen. Bei einer Inzidenz unter 50 soll es keine Beschränkungen geben. Liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen zwischen 50 und 100 auf 100 000 Einwohner in einer Woche dann soll ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest vorgelegt werden, um ein Bier im Freien oder ins Theater gehen zu dürfen. Als frühestmöglicher Termin für diesen Öffnungsschritt ist der 22. März, also der kommende Montag.

Ob das Testkonzept angesichts der wieder steigenden Corona-Zahlen überhaupt zum Tragen kommt, scheint fraglich. Zumal sich die Stimmen mehren, erneut in einen Lockdown zu treten und Lockerungen wieder zurückzunehmen. Am Montag findet der nächste Corona-Gipfel zwischen Bund und den Ländern statt. Sollten die Zahlen bis dahin weiter steigen, dann dürften es die Befürworter von weiteren Öffnungen schwer haben. Angeblich will die Bundeskanzlerin den bisherigen Lockdown verlängern, womöglich sogar verschärfen. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dämpfte die Erwartungen an mögliche Lockerungen. Ob es am Montag zu den vorgesehenen Öffnungen komme, hänge von der Entwicklung der Fallzahlen und „der flankierenden Absicherung durch Impfungen“. Am Freitag will die Landesregierung entscheiden, was geht und was nicht.