Umwelt : Schon wieder (k)ein Wolf! - Ist das Tier zurück in der Region?

Ist es ein Wolf oder bloß ein Hund, der dem Wolf ähnlich sieht? Diese Fragen müssen am Ende die Experten beantworten. In diesem Fall ist es üblich tatsächlich ein Wolf. Foto: dpa/Boris Roessler

Trier Regelmäßig kursieren Meldungen über Wolfssichtungen in der Region Trier. Einen eindeutigen Beweis gibt es bislang aber nicht. Noch nicht.

Die Experten sind sich einig: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Wölfe auch in der waldreichen Region Trier wieder niederlassen. Vielleicht streunen einzelne Exemplare ja sogar schon durch die Eifeler und Hunsrücker Wälder, wo die Wölfe schließlich jahrhundertelang heimisch waren. Der letzte Wolf im Hunsrück wurde am 12. Januar 1879 in der Nähe des Erbeskopfes durch den Förster Teusch von Deuselbach erschossen. 141 Jahre später und etwa 15 Kilometer Luftlinie entfernt soll nun erneut ein Wolf aufgetaucht sein. In der Nähe von Gornhausen (Kreis Bernkastel-Wittlich) wurde vor anderthalb Wochen ein verendetes Schaf entdeckt, das – so die Vermutungen – einem Wolf zum Opfer gefallen sein könnte.

Ähnliche Meldungen gab es in den zurückliegenden Monaten auch aus anderen Teilen der Region. Das gilt gilt auch für sogenannte Wolfssichtungen, von denen in den Medien und diversen Internetportalen mit schöner Regelmäßigkeit die Rede ist.

Aber verbirgt sich hinter all diesen Meldungen auch wirklich immer ein echter Wolf – oder nicht doch eher ein Hund, der Meister Isegrim nur ziemlich ähnlich sieht?

Das sicher festzustellen, ist Sache von Experten. So werden Fotos von vermeintlichen Wölfen in Rheinland-Pfalz an die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt geschickt und an die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes. Dort prüfen Fachleute unabhängig voneinander, ob das fotografierte Tier ein echter Wolf oder „nur“ ein Hund ist.

Als weitere, eindeutige Nachweise gelten DNA-Spuren an gerissenen Tieren, Kot-, Urin- oder Blutspuren sowie tot aufgefundene Wölfe. Derart sichere Identifizierungen werden von den Experten als C1-Nachweise bezeichnet. Diese werden seit kurzem auch im Internet veröffentlicht – auf einer Seite der rheinland-pfälzischen Stiftung Natur und Umwelt, deren Vorsitzende die grüne Umweltministerin Ulrike Höfen ist.

Auf der Homepage sind alle zweifelsfreien Nachweise von Wölfen in Rheinland-Pfalz aufgelistet. Für dieses Jahr sind bislang sechs Wolfsnachweise verzeichnet. Vier Mal wurden Wölfe dabei per Foto identifiziert, ein Wolf aufgrund seiner Hinterlassenschaft, und ein Wolf wurde Mitte Januar auf der Autobahn A 60 bei Mainz überfahren.

Das noch junge Tier mit der amtlichen Bezeichnung GW1478m (GW steht für Grauwolf, m für männlich) soll übrigens im Naturhistorischen Museum Mainz präpariert und dann ausgestellt werden.

Für die Region Trier gibt es in diesem und auch in sämtlichen vorausgegangenen Jahren bislang keinen offiziellen Nachweis. Auch der jüngst vermeintlich von einem Wolf bei Gornhausen im Hunsrück angerichtete Schafriss werde in der Tabelle nicht auftauchen, wie eine Sprecherin des Mainzer Umweltministeriums auf Anfrage unserer Zeitung sagte. Der Grund: Es habe keinen zweifelsfreien Nachweis gegeben, dass dafür ein Wolf verantwortlich zu machen sei.

Für andere Schafrisse dagegen schon, etwa ein Ende Oktober vergangenen Jahres bei Neuwied tot aufgefundenes Tier oder ein anderes Schaf, das drei Wochen zuvor bei Altenkirchen-Flammersfeld im Westerwald gerissen wurde. In beiden Fällen konnten von den Fachleuten sogar die Verursacher ermittelt werden – weibliche Grauwölfe mit den Bezeichnungen GW1433f und GW1415f.

Landesweit sind laut Umweltministerium bislang rund 30 Wolfsvorkommen nachgewiesen. Wie viele Einzeltiere sich inzwischen in Rheinland-Pfalz aufhalten, ist unklar. Die hohe Mortalitätsrate und Mobilität der Wölfe ließen dies nicht zu, heißt es von der Stiftung Natur und Umwelt.