Projekt KLASSE! : „Die Fahrt wird jedem in Erinnerung bleiben“

Die Erasmus+-Gruppe vor dem Mailänder Dom. Foto: TV/Inga Polzin

TRIER/BERGAMO Vom 21. bis 25. März waren die Schülerinnen und Schüler der BBS Wirtschaft in Trier im Rahmen des Erasmus+-Projektes in der italienischen Stadt Bergamo zu Gast.

Nach über zwei Jahren war es wieder möglich: neue Menschen, neue Erfahrung und eine Menge spannender Aktivitäten. Diese Dinge wurden vor allem uns Schülern durch die Corona-Pandemie genommen, obwohl es genau das ist, was so entscheidend für die Entwicklung ist. Umso größer war die Freude auf die erste Erasmus+-Fahrt 2022. Trotz einiger Schwierigkeiten zuvor hat sich das Lehrerteam des Projektes dafür eingesetzt, uns die Fahrt zu ermöglichen.

Insgesamt waren wir zehn Schülerinnen und Schüler im Alter von 17-21 Jahren, die an dem Austausch teilgenommen haben. Während der Reise wurden wir tatkräftig von Frau Sander und Frau Frey begleitet. Am 21. März trafen wir uns um 6 Uhr morgens am Flughafen Luxemburg. Nach einem entspannten Flug kamen alle gut in Bergamo an, wo die Gruppe sehr herzlich von den Italienern begrüßt wurde. Durch einige Videokonferenzen in der Corona-Zeit hatte man bereits Kontakt zu den Austauschschülern, jedoch kannte man sich nur über den Bildschirm, was etwas ganz anderes ist, als sich im echten Leben zu treffen.

Nach einer Rallye durch Bergamo, einer Mittagspause in einer Pizzeria und jeder Menge Fotoshootings kamen abends die spanischen Austauschschüler und Lehrer dazu. Dienstags stand ein Ausflug nach Mailand an: shoppen, Besichtigung des weltberühmten Doms, leckeres Mittagessen und Super-Wetter. Was will man mehr? Die Kontakte unter den Schülern haben sich durch gute Gespräche noch mal verstärkt. Am dritten Tag ging es nach Albino, dem Schulort der Italiener. Dort bestand der Tag aus einem arbeitsintensiven Programm an der Schule.