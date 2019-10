Trier Vorbild Luxemburg: Weil viele Jugendliche nicht mehr an Gott glauben, soll auch hierzulande ein neues Fach geschaffen werden. Lehrer lehnen die Forderung ab.

Doch nicht nur bei den Kirchen stößt dieser Vorschlag auf Kritik. Auch Religionslehrer lehnen ihn ab. „Gerade in Zeiten, in denen bestimmte politische Kräfte, die auf Spaltung, Verunsicherung, Morddrohungen, politische Morde, Abschottung, Hass und pseudo-religiöse Parolen setzen, in Deutschland aktuell leider starken Zulauf gewinnen, ist nicht weniger, sondern mehr konfessioneller Religionsunterricht erforderlich“, sagt Christian Schulte, Landesvorsitzender des Verbands katholischer Religionslehrer an Berufsbildenden Schulen.