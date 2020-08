Hintergrund : Schüler zum Bustransport: „Wie die Sardinen“

Mainz Eigentlich sollten in den Schulbussen alle Mund und Nase bedecken – das tun aber nicht alle Schüler, und die anderen nervt es.

(dpa/flor) Wenn Rheinland-Pfalz am Montag in die dritte Woche seit Schuljahresanfang geht, werden die Schulbusse absehbar immer noch voll sein. Zwar ist die Enge auf Fahrten zur Schule und zurück nichts Neues, aber in Corona-Zeiten fährt das Infektionsrisiko mit. Eine Entspannung zeichnet sich nur allmählich ab. Verkehrsminister Volker Wissing teilte am Freitag im Landtag mit, dass 200 zusätzliche Busse zur Verfügung stünden. Insgesamt hat das Land in der vergangenen Woche 250 Fahrzeuge als Nothilfe angekündigt.