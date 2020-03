Gewerkschaften : Schülern und Pendlern droht Chaos – Busfahrer streiken wohl am Freitag

Schülern und Pendlern droht Chaos – Busfahrer streiken wohl am Freitag

Bernkastel-Kues/Mainz Gewerkschaften hatten Arbeitgebern zuvor ein Ultimatum gesetzt und höheren Stundenlohn gefordert. An Mosel und Eifel könnten Strecken ausfallen, wie unsere Zeitung aus Gewerkschaftskreisen erfuhr.

In der Region Trier dürften am Freitag viele Schüler und Pendler wohl vergeblich auf ihren Bus warten. Wie unsere Zeitung aus Gewerkschaftskreisen erfuhr, sollen dann von drei Uhr morgens bis zum Ende der Schicht viele Busfahrer privater Unternehmen streiken. Aus der Region sollen dazu Fahrer von Moselbahn zählen. Diese fahren unter anderem Linienbündel entlang der Moselstrecke zwischen Traben-Trarbach und Trier, aber auch in der Eifel.