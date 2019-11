Trier Wegen Geldstreitigkeiten soll ein 55-jähriger Osburger zur Schrotflinte gegriffen und geschossen haben. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass ein 35-Jähriger nur durch Glück mit dem Leben davonkam.

Die Tat liegt inzwischen über zwei Jahre zurück. Das Ungewöhnliche an dem Fall: Von dem missglückten Mordanschlag auf das damals 35-jährige Opfer hatte in der knapp 2500-Seelen-Gemeinde Osburg fast niemand etwas mitbekommen, bis die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ Anfang dieses Jahres darüber berichtete. Dabei spielte sich die Tat nicht irgendwo in einer Seitenstraße ab, sondern mitten im Ort.