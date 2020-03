Kriminalpolizei ermittelt : Schüsse in Herrstein – Ein Toter und eine Schwerverletzte

Herrstein In Herrstein sind am Donnerstagabend Schüsse gefallen. Bei dem Vorfall wurde eine 72-jährige Frau schwer verletzt. Der 70-jährige Ehemann ist tot.

Kriminalpolizei und Spurensicherung nahmen noch in der Nacht in dem Mehrfamilienhaus ihre Arbeit auf. Diese dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.