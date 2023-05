Zahlen steigen Immer mehr Schüler haben keinen Abschluss – So ist die Lage in der Region

Sieben Prozent der Schüler, die 2021 in der Region ihre Schullaufbahn beendet haben, sind ohne Abschluss gewesen. Von rund 5000 Schulabgängern haben 364 keine Berufsreife, was einem Hauptschulabschluss entspricht. Überdurchschnittlich hoch war der Anteil der Schüler ohne Abschluss in Bernkastel-Wittlich, nämlich zehn Prozent.