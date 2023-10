Interview Michael Schmidt-Salomon Religionskritiker: „Schulgottesdienste verstoßen gegen die Verfassung“

Trier · Religionsunterricht, wie er derzeit in Schulen stattfindet, manipuliert die Schüler. Dieser Ansicht ist der Trierer Religionskritiker Michael Schmidt-Salomon. Er fordert, dass sich die Kirchen aus der schulischen Bildung heraushalten sollen. An seinen eigenen Religionsunterricht in Trier hat er übrigens gute Erinnerungen.

01.10.2023, 13:13 Uhr

Zur Einschulung finden an vielen Schulen Gottesdienste statt. Foto: dpa Foto: picture alliance/dpa/Ralf Hirschberger

Sollen sich Kirchen aus der schulischen Bildung heraushalten? Nach der vereinzelten Kritik an Einschulungsgottesdiensten an einigen Trierer Schulen stellt sich die Frage, ob es noch zeitgemäß ist, wenn SchülerInnen konfessionellen Religionsunterricht erhalten und ob Kirchen Gottesdienste während des Unterrichts veranstalten sollten. Darüber hat unser Redakteur Bernd Wientjes mit dem aus Trier stammenden Religionskritiker, Atheisten und Philosophen Michael-Schmidt-Salomon gesprochen.