Gesundheit : Opposition fordert mehr Lockerungen in den Schulen

Christian Baldauf (CDU) fordert, Schüler, die in den vergangenen Monaten benachteiligt waren, bis zu den Sommerferien besonders zu fördern. Foto: picture alliance/dpa/Uwe Anspach

Trier AfD und CDU kritisieren die Landesregierung. Dass Bordelle öffnen dürfen, während viele Schüler und Kindergartenkinder zu Hause bleiben müssen, sorgt für Kritik.

Die neuesten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen, die ab kommenden Mittwoch in Rheinland-Pfalz gelten sollen, haben bei der Opposition zum Teil heftige Kritik ausgelöst. Ab Mittwoch dürfen sich wieder mehr Menschen in der Öffentlichkeit treffen, unabhängig davon, in wie vielen Haushalten sie leben. Treffen bis zu zehn Personen sind dann erlaubt. Auch Proben von Chören und Blasorchestern (im Freien) sind wieder erlaubt. Genauso wie Bus- und Schiffsreisen. Kneipen und Restaurants dürfen bis 24 Uhr öffnen.

Auch Tanzschulen, Wettbüros, Sisha-Bars und auch Bordelle dürfen wieder aufmachen. „Dass Bordelle wieder geöffnet werden dürfen, während Kitas und Schulen immer noch im Notbetrieb laufen, halte ich für einen Affront gegenüber den betroffenen Familien. Offensichtlich sind der Landesregierung die Interessen von Sexarbeiterinnen und ihren Kunden wichtiger als die Bildung unserer Kinder“, sagt der AfD-Landesvorsitzende Michael Frisch. Dass in Senioren- und Pflegeheimen körperliche Zuwendung selbst zu engsten, von Vereinsamung bedrohten Angehörigen verboten seien, im Bordell aber „weitaus intimere Kontakte zum Teil völlig ungeschützt erlaubt“ seien, könne man nur als menschenverachtend bezeichnen, so der Trierer Politiker und Landtagsabgeordnete. „Die meisten der neuen Regelungen können in keiner Weise kontrolliert werden. Teilweise erscheinen sie auch vollkommen willkürlich, insbesondere wenn man sie damit vergleicht, was anderer Stelle bereits zulässig ist. Allein schon deshalb sind sie äußerst fragwürdig.“