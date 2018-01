später lesen Meinung Schwarzfahrer sind keine Schwerverbrecher Ein Bußgeld für Fahren ohne Ticket reicht. FOTO: klaus kimmling / TV FOTO: klaus kimmling / TV Teilen

Schwarzfahren, so heißt es, sei kein Kavaliersdelikt. Aber eine Straftat, für die man schlimmstenfalls gemeinsam mit Schwerkriminellen im Knast landen kann, ist es auch nicht. Doch genauso wird das Erschleichen von Beförderungsleistungen, wie das Fahren ohne gültigen Fahrschein im Amtsdeutsch heißt, behandelt. Ein Jahr Gefängnis droht, wenn man sich weigert oder nicht in der Lage ist, die fälligen 60 Euro zu zahlen. Es muss endlich Schluss damit sein, Schwarzfahrer zu Kriminellen zu machen. Zumal bei den meisten keine wirkliche kriminelle Energie vorhanden sein dürfte. Wer schon mal versucht hat, an einem Fahrkartenautomaten der Bahn (falls es überhaupt einen gibt) rasch ein Ticket zu ziehen und bei der Eingabe verzweifelt ist oder der Automat sich geweigert hat, das Geld zu schlucken, und man ohne Fahrkarte in den Zug sprintet, der weiß, wie schnell man zum Schwarzfahrer und damit zum Straftäter werden kann.