Kriminalität : Schwere Vorwürfe gegen Bernhard Stein: Trierer Bischof soll Missbrauchspriester befördert haben statt ihn anzuzeigen

Der in Weiler (Kreis Cochem-Zell) geborene Bernhard Stein (links) war von 1967 bis 1980 Bischof von Trier. Er starb im Februar 1993. Außerdem im Bild, das bei einer Veranstaltung 1981 entstanden ist: Oswald von Nell-Breuning (mitte) und der damalige Trierer Oberbürgermeister Felix Zimmermann (rechts). Foto: Daniel John (daj)

Trier Hat der ehemalige Trierer Bischof Bernhard Stein einen mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs aufgefallenen Geistlichen befördert statt ihn anzuzeigen? Das behauptet der Trierer Historiker Thomas Schnitzler. Der Sprecher der Opfervereinigung Missbit hat am Dienstagabend die Ergebnisse seiner Recherchen vorgestellt. Jetzt fordert er Konsequenzen.

Der Vorsitzende der Trierer Opfervereinigung Missbit, Thomas Schnitzler, hat schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Trierer Bischof Bernhard Stein erhoben. Stein habe in den 1960er Jahren einen wegen mehrfachen Missbrauchs aufgefallenen Kaplan als Priester in die Eifel versetzt, obwohl er über die Vorwürfe gegen den Geistlichen informiert worden sei, sagte Schnitzler am Dienstagabend auf einer Veranstaltung in Trier. Der damalige Offizial habe den Trierer Bischof sogar indirekt aufgefordert, gegen den Missbrauchspriester vorzugehen, sagte Schnitzler unter Verweis auf ein ihm vorliegendes Schreiben des Kirchenvikars Albert Heintz an Bernhard Stein. „Es erscheint mir untragbar, dass die genannten Verfehlungen ungesühnt bleiben“, heißt es in dem auf den 23. März 1968 datierten Brief wörtlich.

In dem Schreiben berichtet der Offizial von einem Gespräch mit einer Frau aus der Vulkaneifel, deren Sohn der Kaplan während seiner Zeit in Gerolstein wiederholt missbraucht haben soll, zuletzt im August 1965. Zu der Zeit war der Junge zwölf Jahre alt. Wie es in dem Brief an den Bischof heißt, soll der Kaplan den Missbrauch gegenüber einem anderen Priester sogar eingeräumt haben. In dem Schreiben weist der Offizial auch auf einen Paragraphen im Strafgesetzbuch hin, wonach „geistliche, Lehrer und Erzieher, welche mit ihren minderjährigen Schülern oder Zöglingen“ unzüchtige Dinge vornähmen, „mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren“ bestraft werden.

Was der zwischen 1967 und 1980 amtierende Bischof nach dem Schreiben gegen den vermeintlich unzüchtigen Kaplan unternommen hat, ist unklar. Klar ist nach Angaben des Missbit-Sprechers und Historikers Thomas Schnitzler aber, dass Bernhard Stein den „Hochwürden Herrn Kaplan“ mit Schreiben vom 1. Juli 1968 zum Pfarrer von Bettingen bei Bitburg ernannte. „Sie erfüllen alle notwendigen Voraussetzungen, um in dieser Pfarrei als Pfarrer segensreich wirken zu können“, heißt es Brief des Bischofs wörtlich.