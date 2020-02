Zeitungsauslieferung : Schwierige Zustellung des Trierischen Volksfreunds an der Mosel

Foto: TV/Hans-Peter Linz

Region Das Hochwasser an der Mosel verhindert an einigen Orten die Zustellung der gedruckten Zeitung an die Abonnenten. Zusteller und Fahrzeuge kommen teilweise nicht über die gewohnten Routen durch. Wir bitten um Verständnis.



Das Hochwasser der Mosel und der Nebenflüsse hält die Region weiter in Atem. Auch die Zustellung des Trierischen Volksfreunds ist betroffen. Verschiedene Orte an der Mosel sind nur über Umwege zu erreichen. Dadurch werden die üblichen optimierten Zustellrouten durcheinander gebracht. TV-Abonnenten müssen leider mit späterer oder ausbleibender Zustellung rechnen.

Betroffen sind folgende Orte: Kues, Zeltingen, Ürzig, Trittenheim, Neumagen, Kröv, Kinheim, Traben-Trarbach, Köwerich, Lieser, Kövenig, Kesten, Minheim, Enkirch, Lösnich, Erden, Brauneberg, Wehlen, Bernkastel, Reil und Burg.