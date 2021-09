Serie „Listicles - Das Leben in Listen“ : Sechs Gründe, warum man alte Dinge in der Region kaufen sollte

Second-Hand-Laden Liebe auf den 2ten Blick in Trier. Foto: Eva Schöben

Serie Bitburg/Traben-Trarbach/Trier Es muss nicht immer das Neueste vom Neuen sein: In Antiquitäten-Läden oder Second-Hand-Boutiquen warten oft unerwartete Schätze. Doch es gibt noch mehr Gründe, alte Sachen zu kaufen. Wir haben lokale Händler befragt.

1. Mit alten Sachen soziale Projekte unterstützen

Geschäftsführer Winfried Reis und Mitarbeiterin Petra Harweg. Foto: Alexander Wittlings

Das AliBi Second Hand Kaufhaus in Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) unterstützt mit ihren Einnahmen nicht nur die Umwelt, sondern auch eine Vielzahl an sozialen Projekten. Sämtliche Waren sind Spenden, die die AliBi e.V. entweder selbst kostenlos abholt oder Privatpersonen vorbeibringen. So können jegliche nicht mehr verwendete Gegenstände aus der Region für einen guten Zweck verkauft oder recycelt werden. Egal ob Kleidung, Kerzen, Schuhe, Fahrräder, Blumentöpfe, Möbel – selbst Schrott. Alles wird hier sortiert und findet seinen Weg zurück zu einer neuen Verwendung..

2. Antiquitäten durchstöbern macht Spaß

Peter Rogoz betreibt auch ein Schuh Styling Museum in Traben-Trarbach. Foto: Thorben Behring

Die Kunden von Peter Rogoz stöbern lange durch das wechselnde Sortiment und sind begeistert von dem Erlebnis, das die teils unerwartete Schnäppchen-Suche mit sich bringt. Das Antiquitäten-Geschäft von Rogoz liegt in Traben-Trabach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) – dort betreibt er auch ein Schuh Styling Museum. Von Designer-Stuhl, altem Kinderspielzeug bis zu Vasen aus dem Barock: Peter Rogoz sucht bei Privatleuten und Auktionen in ganz Europa nach besonderen Stücken für seinen Laden. „Wir verkaufen hier nichts Standardmäßiges, sondern etwas mit Geschichte, etwas Besonderes, das mit Liebe handgemacht wurde und andere damit glücklich macht.“

3. Jeder Teppich ist ein Stück Kunst

Geschäftsführerin Rita Grotowski. Foto: Eva Schöben

Rita Grotowski sagt: „Für mich ist ein alter Teppich kein Gebrauchsgegenstand, sondern ein Stück Kunst.“ Die Inhaberin der Galerie Grotowski führt ihr Geschäft in der Paulinstraße in Trier. Dort finden sich einfache Teppiche mit klaren Mustern, aber auch besonders viele Unikate – spezialisiert ist sie auf Orientteppiche. Denn Rita Grotowski unterhalte ein Netz an Kontakten in den Orient und zu weltweiten Auktionshäusern für Antiquitäten, sagt sie. Alle Teppiche seien ausschließlich aus natürlichen Materialien in Handarbeit geknüpft oder gewebt. Alle besonderen Teppiche im oberen Geschoss verewigen einmalige Muster der jeweiligen Kulturgeschichte. Übrigens: Die Galerie Grotwoski ist im Familienbesitz und wurde schon 1904 gegründet.

4. Second Hand ist familienfreundlich

Anni Günthepe in ihrem Second-Hand-Laden Kinderkram in Trier. Foto: Eva Schöben

Bei Anni Günthepe im Second-Hand Laden Kinderkram (Trier) steht die Familie an erster Stelle. „Ich wollte einen Ort schaffen, an dem sich die ganze Familie, aber vor allen Dingen frisch-gebackene Mütter wohlfühlen können“, erzählt sie und zeigt auf den Wickelraum, den sie extra in einem Hinterzimmer eingebaut hat. In ihrem Shop findet man High-Heels für die Frau, kleine Shirts für das Baby oder bunte Spielsteine. Anstatt zu einzelnen Läden zu müssen, kann man hier sein Kind in der Spielecke beschäftigen, während man alles direkt in einem Shop finden kann.

5. Eine Luxusbluse kann 80 Prozent günstiger sein

Im Second-Hand-Laden "Cinderella" von Maria Backes. Foto: Roland Morgen

Der Trierer Second-Hand Shop Cinderella bietet Luxus- und Markenware zum kleinen Preis. Aktuelle Stücke von Escada bis Prada reihen sich an den Wänden des kleinen Ladens im zweiten Stock direkt an der Fleischstraße. Mary Backes, seit 33 Jahren Inhaberin, erklärt das Konzept ihres Second-Hand Shops: „Eine Bluse, die vorher 400 Euro gekostet hat, findet man hier für 79. Es bewährt sich dabei einfach etwas Gutes zu kaufen, wo man auch länger was dran hat.“

6. Alte Sachen sind nachhaltig und umweltfreundlich

Das "ein oder andere Mal aufs Schnäuzchen fallen" ist einkalkuliert: Existenzgründerin Rebecca Enders in ihrem Second-Hand-Laden "Liebe auf den zweiten Blick". Foto: Roland Morgen

Der Name und das Konzept von Rebecca Enders Second-Hand Shop ist „Liebe auf den 2ten Blick“ in Trier. Bei ihr finden Frauen und Jugendliche die Möglichkeit sich Geld durch alte Kleider zu verdienen – und selbst wieder neue Stücke aus allen Stilrichtungen mit den passenden Accessoires zu finden. Diese werden selbst von regionalen Künstlerinnen hergestellt. „Es ist einfach eine andere Art von Einkaufserlebnis. Vor allem jungen Leuten, denen sehr an Nachhaltigkeit gelegen ist, sollen hier eine Plattform bekommen, um das ausleben zu können.“