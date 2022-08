Serie Sommer daheim : Ein Ausflug zurück ins Mittelalter

Die Burg Vianden ist eine der größten und besterhaltenen Burgen Europas. Foto: Hajo Dietz

Vianden In Vianden steht eine der schönsten und größten Burgen Europas. Rittersaal, Waffenhalle und Burgkapelle laden zu einer Reise in die Vergangenheit ein. Und ein Sessellift sorgt für einen entspannten Aufstieg mit atemberaubender Aussicht.

Von Lea Kasseckert

Ein Erlebnis, das viele nur aus dem Ski-Urlaub kennen: mit dem Sessellift steil bergauf fahren, bevor es schwungvoll wieder nach unten geht. Von kaltem Schnee ist im Sommer im luxemburgischen Vianden nichts zu sehen. Dennoch geht es mit einer Seilbahn rund 220 Meter hoch hinaus über das mittelalterliche Städtchen. Der Ort liegt im Our-Tal, eingebettet in die Berge der Region Ardennen-Èislek, im Norden des Großherzogtums.

Die Fahrt in dem einzigen Sessellift Luxemburgs fängt im Tal gemächlich an. Mit den Beinen baumelnd, schweift der Blick über eine Minigolfanlage und ein paar Enten, die in der Our baden. Auch ein erster Blick auf die Burg von Vianden ist zu erhaschen, ehe es steil bergauf geht. Dort angekommen kann ein Erinnerungsfoto, das während der Fahrt geschossen wird, gekauft und die Aussicht auf die grünen Berge rund um das Tal genossen werden. Auch der Damm, der die Our vor Vianden staut, ist von der Bergstation auf 440 Höhenmetern gut zu sehen.

Info Großes Mittelalter-Fest auf der Burg Vianden Noch bis Sonntag, 7. August, treffen sich Ritter, Burgfräulein und Gaukler auf der Burg in Vianden zum Mittelalter-Festival. Von elf bis 19 Uhr wird mittelalterliche Musik gespielt, Fechtkämpfe ausgeführt und Musketieren bei ihrem großen Auftritt zugeschaut. www.castle-vianden.lu/events/mittelalterfest/

Die mittelalterliche Burg Vianden ist von hier nur noch rund 500 Meter zu Fuß entfernt. Ein gut ausgetretener Wurzelpfad führt auf dem schnellsten Weg zu der als einer der bedeutendsten Baudenkmäler Europas zählenden Burg. Wer einen asphaltierten Weg bevorzugt, läuft knapp zwei Kilometer von der Bergstation zur Burg. Beide Wege sind ausgeschildert und führen ein Stück bergab.

Das Mittelalter ist auf der Burg Vianden in seiner schönsten Pracht zu bestaunen. Nachdem das Bauwerk in den 1970er-Jahren in luxemburgischen Staatsbesitz übergangen war, wurde es detailgetreu restauriert. Auf den Fundamenten eines römischen Kastells und eines karolingischen Refugiums wurde die Burg einst vom elften bis zum 14. Jahrhundert erbaut. Westlich des Rheins ist sie heute eine der größten erhaltenen Befestigungsanlagen.

Auf einem Rundgang durch die dreistöckige Burg durchläuft man unter anderem die Waffenhalle, den Rittersaal, die farbenprächtige Kapelle, die byzantinische Galerie sowie die Schlafgemächer der Herrschenden und den Weinkeller. Zu den Zimmern und ihren früheren Funktionen gibt es kurze Texte auf Infotafeln. Außerdem gibt es Audioguides beim Ticketkauf zu leihen oder über das Smartphone zu laden.

Über die vielen Bauabschnitte, die über die Jahrhunderte das Erscheinungsbild der Burg prägten, gibt es im Besucherzentrum einen Film zu sehen. Das Besondere daran ist, dass für den Film das alte Mauerwerk mit 3D-Lasern abgescannt wurde. So entsteht für die Zuschauer eine virtuelle Zeitreise durch die Geschichte der Burg.

Außerdem ist noch bis zum 9. Oktober die Ausstellung „Die Dame von Schengen“ im Dachgeschoss der Burg zu sehen. Der Eintritt ist im Ticket bereits inbegriffen. Ausgestellt werden archäologische Grabfunde, die zwischen Schengen und Remerschen im Uferbereich der Mosel gefunden wurden. Anhand eines zirka 2500 Jahre alten Grabs einer reichen Frau wird erklärt, wie die Menschen in der jüngeren Eisenzeit ihre Verstorbenen beigesetzt haben und welche Gegenstände und Schmuckstücke ihnen mit ins Grab gelegt wurden.

Nach dem Rundgang gibt es im Burg-Café die Möglichkeit, sich für den Abstieg nach Vianden zu stärken. Entweder läuft man von der Burg die Grand-Rue bergab durch die verwinkelten Straßen zurück zur Our. Auf diesem Weg liegt auch die Trinitarierkirche, die einst als Kloster genutzt wurde und besichtigt werden kann. Oder man fährt mit der Seilbahn zurück ins Tal und genießt den Blick über die grüne Landschaft rund um das pittoreske luxemburgische Städtchen.

Die Anreise ist mit dem Auto und dem Bus (Haltestelle Vianden Gare) möglich. Eine Zuganbindung von Saarbrücken und Trier gibt es nicht. Kostenlose Parkplätze gibt es in Vianden in der Rue Charles Mathias Andre (Parking Larai) nahe der Talstation der Seilbahn oder in der Rue de Diekirch oberhalb der Altstadt. Darüber hinaus gibt es kostenpflichtige Parkplätze oder Parkhäuser, auch direkt an der Burg.

Mit der Seilbahn kann von elf bis 18 Uhr gefahren werden. Berg- und Talfahrt kosten für Erwachsene sieben Euro, für Kinder bis 14 Jahren 3,50 Euro. Einzelfahrten kosten fünf Euro und 2,50 Euro.

Mit der Seilbahn geht es rund 220 Meter steil bergauf. Foto: Florian Korb