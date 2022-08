Sommerserie : Wie mit Wasser Energie gewonnen wird

Vianden/Stolzembourg Mit Hilfe eines Pumpspeicherkraftwerks wird bei Vianden Strom erzeugt, der auch ins deutsche Netz fließt.

Der obere Stausee des Pumpspeicherkraftwerks auf dem Nikolausberg kann rund sieben Millionen Kubikmeter Wasser fassen. Durch die natürlichen Gegebenheiten des Ourtals im Nordosten Luxemburgs war es in den 1950er-Jahren möglich, ein Pumpspeicherkraftwerk zu bauen. Mit Hilfe von Wasserkraft kann fehlende Energie produziert und überschüssige Energie gespeichert werden, erklärt der Betreiber, die Société Electrique de l´Our (Seo). Der so erzeugte Strom wird auch in das deutsche Netz eingespeist.

Der Seo-Besucherstollen, in dem nicht nur die Energiegewinnung aus Wasser, sondern auch aus Wind und Kohle erklärt wird, liegt in Stolzembourg. Ein Besuch lohnt sich vor allem an heißen Sommertagen, denn im Stollen ist es angenehm kühl. 500 Meter tief ragt das Besucherzentrum in den Berg hinein, an dessen Ende die gigantischen Pumpen der Anlage zu sehen sind. Sie befördern das durch die Turbinen geschossene Wasser zurück in das Speicherbecken im Oberen Stausee.