Corona-Pandemie : Shutdown in Rheinland-Pfalz: Schulen und Kita bleiben offen, Kinder müssen aber nicht hingehen

Mainz Trotz des Shutdowns ab Mittwoch sollen Kita und Schulen in Rheinland-Pfalz aufbleiben. Eltern sollen aber nach Möglichkeit die Kinder zu Hause lassen. Eine Notbetreuung wird es nicht geben.

Trotz des am Mittwoch beginnenden bundesweiten Shutdowns bleiben Kita und Schulen in Rheinland-Pfalz bis zu den Weihnachtsferien auf. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) appellierte aber an die Eltern, die Kinder möglichst zu Hause zu lassen. Die Einrichtungen sollen grundsätzlich offen bleiben, es soll aber keine Notbetreuung geben.Die Präsenzpflicht in den Schulen werde aufgehoben, sagte Dreyer.