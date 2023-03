Unternehmungen in der Region Sieben Tipps gegen die Langeweile— Action in der Region

Total im Trend sind auch Escape Rooms. Mit Geschick und Strategie muss innerhalb einer Zeitspanne ein Rätsel gelöst werden. Hier bietet Trier gleich drei verschiedene Möglichkeiten an. Im ESC-Room am Bahnhof kann von Irrenanstalt bis Wunderland, in die verschiedensten Welten eingetaucht werden. In Trier- Euren in EscapeRooms Trier, kann in sieben Rätselwelten das Geschick auf die Probe gestellt werden. Außerdem kann bei footstep History ein Outdoor-EscapeRoom gekauft werden. Hier kann Trier auf eine ganz besondere Art erkundet werden. Das Rätsel, spielt in der Vergangenheit. Es muss der geheime Standort von Karl Marx herausgefunden werden, um ihn vor einer drohenden Festnahme zu warnen. Hierbei wird im gegenwärtigen Trier nach Hinweisen gesucht. In einem solchen Outdoor Escape Room kann auch in Kelberg, in der Vulkaneifel gerätselt werden. Hier muss ein Fluch gebrochen werden um das kleine Waisenmädchen Sidonia vor der fälschlichen Verurteilung zu retten.