Trier/Bitburg Eine neue Gerichtsentscheidung aus Hessen löst auch in Rheinland-Pfalz einige Diskussionen aus. Volksfreund.de erklärt, was Sie jetzt wissen müssen.

Eine diese Woche bekanntgewordene Entscheidung des Frankfurter Oberlandesgerichts sorgt hat auch in Rheinland-Pfalz für Diskussionen. Gibt es auch hier Kommunen, die private Dienstleister zur Verkehrsüberwachung einsetzen? Falls ja, wären von den Privaten verteilte Knöllchen möglicherweise gesetzeswidrig.

Im konkreten Fall ging es um 15 Euro Verwarnungsgeld, die ein in Frankfurt als Stadtpolizist eingesetzter Leiharbeiter einer privaten Firma verhängte. Auch in anderen hessischen Kommunen ist die vom Frankfurter Oberlandesgericht als gesetzeswidrig bezeichnete Vorgehensweise gängige Praxis, wie das Gericht unter Berufung auf das Innenministerium mitteilte.

Die Auswirkungen auf betroffene Autofahrer waren zunächst unklar. Potenziell betrifft die Entscheidung Hunderttausende Knöllchen. Allein 2018 seien in Frankfurt mehr als 700 000 Parkverstöße geahndet worden, mehr als zehn Millionen Euro seien dafür insgesamt eingefordert worden, erklärte das OLG.

In der Stadt Trier, wo ja auch kräftig Knöllchen an Falschparker verteilt werden, verlassen sich die Verantwortlichen aufs hauseigene Personal. „Hier gibt es keine privaten Dienstleister, die im öffentlichen Raum den Verkehr überwachen“, sagt ein Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung. Auch dem rheinland-pfälzischen Gemeinde- und Städtebund ist nach Angaben einer Sprecherin keine Kommune im Land bekannt, die in Frankfurter Manier private Dienstleister zur Verkehrsüberwachung einsetzt.