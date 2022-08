Ukraine-Krieg : TV-Leser überzeugt: Ab Herbst werden alle Energie sparen müssen

Wie viel Gas steht im Winter für Firmen und Privathaushalte bereit? Diese Frage beschäftigt auch unsere Leser. Foto: dpa/Marijan Murat

Trier Bitburg Wittlich Daun Wer eine Ölheizung hat, blickt etwas gelassener auf den kommenden Winter als Immobilienbesitzer, deren Häuser mit Gas versorgt werden. Die meisten TV-Leser, die wir quer durch die Region befragt haben, sind aber sicher: Ohne sparen wird es nicht gehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(red) Die Preise für Öl, Holz und Pellets steigen. Und die Gaszufuhr aus Russland ist vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs alles andere als sicher. Zumindest, was die Menge angeht. Wie gehen Privatleute damit um ? Sorgen sie sich, im Winter womöglich im Kalten zu sitzen? Welche Vorkehrungen treffen sie und was erwarten sie jetzt von der Bundesregierung? Darüber haben wir mit TV-Leser aus der ganzen Region Trier gesprochen. Ein Stimmungsbild:

Rudolf Molter (85), Konz: „Anders als andere Stadtteile in Konz werden die meisten Häuser im Wohngebiet Berendsborn mit Öl geheizt, auch unseres. Wir haben schon beim Bau des Hauses 1966 einen Öltank mit 6000 Litern eingebaut. Oft hatten die Häuser da nur 1500-Liter-Tanks. Das reicht bis heute für zwei Jahre in zwei Häusern. Wir haben im Frühjahr 3000 Liter dazugekauft, weil wir dem Braten nicht trauten. Das war ein guter Schachzug. Damals lag der Preis bei 1,20 Euro – jetzt bei 1,50 Euro. Wir haben aber auch unser Haus frühzeitig schon besser gedämmt und auch eine neue Heizung eingebaut. Die Bundesregierung hat so viel zu tun mit den Menschen, die es nötiger haben, unterstützt zu werden. Ich denke nicht, dass da allen Haushalte gleichermaßen geholfen werden kann. Es deutet sich an, dass es ein Mosaik von kleineren aber nicht weniger wertvollen Hilfen auch zur politischen Beruhigung gibt. Das reicht aber nicht aus. Es wird eine schwierige Zeit werden. Wir kommen alle um ein bisschen Sparen nicht herum. Da müssen sich alle einschränken. Leider treffen Einsparungen dann immer erst die Kultur und ähnliche Dinge.“

Guido Leonardy, Trier: „Mir machen die geringeren Gasllieferungen keine Angst. Auch wenn wir selbst eine Gasheizung haben. Ich gehe davon aus, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht komplett erfriert. Man kann sich einschränken. Ich werde das tun. Man muss in einem Haus nicht jeden Raum heizen.“

Anke Lentes, Hetzerath: „Der Gasengpass bereitet wohl jedem Sorgen. Es kann zu Produktions-Versorgungsengpässen führen. Menschen die mit Gas heizen sind davon besonders betroffen. Wir haben energieeffizient gebaut. Erdwärme, gute Wärmedämmung. Das spart jede Menge Heizkosten. Außerdem ist der Strom verbilligt. Die hohen Anschaffungskosten haben sich bezahlt gemacht, es war die richtige Entscheidung. Deshalb mache ich mir in Bezug auf den Winter keine Sorgen. Die Bundesregierung müsste langsam etwas Tempo zulegen, sonst sitzen viele Bürger und Schüler im Winter im Kalten.“

Erich Weiler, Bitburg: „Im Prinzip mache ich mir keine Sorgen, auch wenn ich selbst mit Gas heize. Sollte die Situation brenzlig werden, werde ich vielleicht auf Holz zurückgreifen, aber bisher sehe ich dafür keine Veranlassung. Sollten wir uns von Russland abkoppeln? Ja! Obwohl sie bislang immer ein zuverlässiger Lieferant waren. Trotzdem bin ich bei der Sache beim Kurs der Bundesregierung: Die Haushalte können nicht kalt sein. Diesen Kurs soll sie nur bitte jetzt deutlich weiterfahren. Den Fehler, von russischem Gas abhängig zu werden, hätten wir wohl alle gemacht. Denn wenn ich als Staat irgendwo zuverlässig, günstiges Gas kriege, dann nehme ich es auch.“

Uschi Hein, Taben-Rodt: „Mir macht das schon Angst. Ich heize zwar nicht mit Gas und bin nicht darauf angewiesen, aber ich mache mir Gedanken, dass vielleicht Turnhallen beheizt werden sollen für Leute, die zu Hause nicht mehr heizen können. Das ist keine Lösung. Ich kenne Leute, die jetzt schon am Limit sind. Wenn dann noch mehr Ausgaben dazu kommen, wo sollen die was abzwacken? Wir heizen mit Öl und haben auch die Möglichkeit, mit Holz zu heizen. Beim Öl haben sich die Preise verdoppelt. Da musste ich für die Lieferung an meine Reserven rangehen. Das macht mir schon Sorgen. Andererseits bin ich froh, dass ich Rücklagen habe, dann habe ich wenigstens keine Geldsorgen. Leute ohne Rücklagen sind eher betroffen. Ich versuche, Energie zu sparen und schalte zum Beispiel beim Duschen das Wasser zwischendrin ab. Ich versuche auch, Geld zu sparen und kaufe nur noch das, was man braucht und nicht mehr auf Vorrat. Für eine Umrüstung der Heizung oder ähnliches habe ich einen Bausparvertrag gemacht, irgendwann muss man ja mal was tun. Aber so genau kann einem keiner sagen, was man tun soll. Auf Pellets umsteigen vielleicht? Irgendwo ist immer ein Haken.“

Henrik Krehenwinkel, Trier: „Angst machen mir die Entwicklungen auf dem Gasmarkt nicht. Keine Panik. Aber natürlich bin ich in Sorge. Wir heizen zuhause tatsächlich mit Gas, aber wir haben Glück, weil unsere Wohnung von anderen Wohnungen umgeben ist, die auch heizen. Um ein oder zwei Grad werden die Heizungen vielleicht heruntergefahren werden müssen. Was wir wirklich brauchen, ist Frieden in der Ukraine. Langfristig müssen wir natürlich eine Lösung finden, um vom Gas wegzukommen. Die Regierung muss auf alternative Energien setzen. Aber das passiert ja schon.“

Julian Potemke, Newel: „Ich bin besorgt, das ist aber eher eine diffuse Angst. Nicht in erster Linie um das Gas für mich, sondern wegen dem Gas, das die Wirtschaft benötigt. Wir heizen mit Gas und kaufen uns noch einen Spar-Brausekopf. Von der Bundesregierung erwarte ich, dass sie alles dafür tut, Alternativen zu finden.“

Tom Rüdell, Ehrang: Bis zum Sommer 2021 hat eine alte Ölheizung für Wärme und heißes Wasser im Haus der Familie Rüdell/Markfort in Trier-Ehrang gesorgt. Dann kam die Kyll-Flut, riss die Öltanks aus ihren Verankerungen und flutete den Brenner. Tom Rüdell sagt: „Wir hätten die kaputte Ölheizung sehr gerne durch eine Wärmepumpe ersetzt. Wegen des Sanierungszustands unseres Hauses rieten uns allerdings gleich zwei Gebäudeenergieberater davon ab – wir hätten die Wärmepumpe wohl mit viel zusätzlichem Strom betreiben müssen, um genug Heizenergie zu erzeugen. Und die Installation einer Fotovoltaikanlage, um diesen Strom günstig bereitzustellen, wäre nur sinnvoll gewesen, wenn wir auch noch das Dach vorher saniert hätten. Wie viele in der Nachbarschaft, entschieden wir uns also schweren Herzens – und auch angesichts der Tatsache, dass der Winter bevorstand und Handwerker-Kapazitäten knapp waren - für die schnelle Lösung: eine Wärmepumpe nur für die Warmwasserbereitung und eine neue Gasthermen zum Heizen. Wer hätte schon gedacht, dass Putin tatsächlich die Gaslieferungen drosseln würde? Angst habe ich vor der bevorstehenden Heizperiode allerdings nicht – meine Hoffnung ist, dass die Menschen jetzt Strom und Gas sparen, damit Deutschland mit möglichst gut gefüllten Gasspeichern in den Winter geht. Ich glaube daher nicht, dass wir in einer kalten Bude sitzen werden. Und höhere Ausgaben stehen uns zumindest beim Gas auch nicht bevor: Wir haben beim Einbau mit den Trierer Stadtwerken einen Zweijahresvertrag abgeschlossen, der unseren Gaspreis für diese Zeit fixiert.“

Jan Gillengerten, Prüm: Jan Gillengerten leitet das Hotel „Zum Goldenen Stern“ am Hahnplatz und heizt die 29 Zimmer des Hauses mit Gas. Er schaut „schon mit ein paar Bedenken“ in Richtung Winter. „Auch weil die Preise extrem gestiegen sind. Unser Vertrag ist zum 1. Januar abgelaufen, der Preis ist jetzt um knapp 100 Prozent raufgegangen.“ Fürchtet er, dass das Gas knapp wird? „Ich kann das schlecht einschätzen von den Infos, die man da bekommt“, sagt er. Auf jeden Fall aber sei das Hotel besser gerüstet in Sachen Energieverbrauch und -einsparung als vorher: „Wir haben durch die Renovierung (begonnen im ersten Corona-Jahr 2020, Anm.) einiges neu gemacht, damit wir da gut gewappnet sind.“ Erwartet er Hilfe vom Staat? „Nein. Ich glaube nicht, dass da was kommt. Ich denke, dass das alles in der Coronaphase aufgebraucht wurde.“

Ein Spaziergang mit Rudolf Molter durch seinen Geburtsort: die Werksiedlung Marienkolonie in Wellen. Foto: TV/Christian Kremer

Guido Leonardy (Trier): "Mir machen die geringeren Gasllieferungen keine Angst. Auch wenn wir selbst eine Gasheizung haben. Ich gehe davon aus, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht komplett erfriert. Man kann sich einschränken. Ich werde das tun. Man muss in einem Haus nicht jeden Raum heizen." Foto: TV/Harald Jansen

Anke Lentes Foto: TV/privat

Erich Weiler aus Bitburg Foto: Nils Straßel

Uschi Hein, Taben-Rodt Foto: TV/Marion Maier

Henrik Krehenwinkel, Professor für Biogeografie an der Uni Trier Foto: Rainer Neubert

Tom Rüdell, Trier-Ehrang. Foto: privat

Jan Gillengerten leitet das Hotel "Zum Goldenen Stern" in Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Wolfgang von Wendt Daun Foto: TV/Stephan Sartoris