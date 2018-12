Essen in der Großfamilie, ein eigener Weihnachtsbaum für die Tochter oder eine Kanutour auf der Lahn: Spitzenpolitiker aus Rheinland-Pfalz haben für die Festtage besondere Präsente. dpa

() Die Zeit mit der Familie ist oft ein kostbares Gut. Genau das ist für viele rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker das größte Geschenk zum Weihnachtsfest. „Unser größter Wunsch ist, dass die ganze Familie zusammenkommt und wir Zeit füreinander haben“, sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). „Es ist schön, wenn alle von der Uroma bis zum Enkelkind zusammen kochen, essen und feiern. Das ist ein ganz besonderer Wert.“ Ihre Familie kommt in Trier zusammen – zum zweiten Mal mit Enkelkind. Dreyer freut sich auf das Fest: „Ende des Jahres kommt alles zur Ruhe.“

CDU-Landeschefin Julia Klöckner pflegt ebenfalls einige Rituale: An Heiligabend sitzt eine Runde von etwa zwölf Leuten nach dem Gottesdienst im Weingut der Familie in Guldental bei Bad Kreuznach zusammen. „Die Jüngsten sind im Grundschulalter, die Ältesten über 80“, sagt Klöckner. Wein ist zu Genüge vorhanden – ihr Bruder ist Winzer. Auf den Tisch kommt Hühnerfrikassee in Pastete mit Reis und Feldsalat. Klöckner macht der Tafelrunde ein kulinarisches Geschenk – sie ist für den Nachtisch zuständig.

Wenn Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) in Hachenburg die Feiertage verbringt, will er diesmal einen ganz besonderen Wunsch erfüllen: „Ich werde meiner fünfjährigen Tochter in diesem Jahr einen eigenen Weihnachtsbaum schenken“, sagt Hering. „Diesen hat sie sich für ihr Zimmer ausdrücklich gewünscht, verbunden mit der Vorgabe, dass dieser nicht kleiner als der „Familien-Weihnachtsbaum“ im Wohnzimmer sein darf.“ Er will den eigenen Baum natürlich auch gemeinsam mit seiner Tochter schmücken. Ob der Baum für die Tochter zur Tradition wird, ist offen.

Bei Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) gibt es eine besondere familiäre Tradition: Er streift sich zuhause in der Pfalz an Weihnachten die Kochschürze über: „Ich lade immer die ganze Familie am 26. zu einem mehrstündigen Essen ein, das ich selbst koche“, sagt der Vize-Regierungschef. „Dazu gibt es außergewöhnliche Weine, die ich das Jahr über sammle.“

SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer feiert mit der Familie ebenfalls in der Pfalz – mit Eltern und Schwiegereltern. „Jeder trägt zum Abendessen etwas bei“, sagt Schweitzer. „Wir sitzen zusammen, erzählen und freuen uns über die gemeinsame Zeit.“ Das Festessen spielt auch bei Innenminister Roger Lewentz (SPD) eine wichtige Rolle: „Wir feiern hier mit unseren vier Kindern, meinen Eltern, meiner Schwester und Schwager ganz traditionell mit einem großen Weihnachtsbaum, einer 100 Jahre alten Weihnachtskrippe und gutem Essen.“

Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) pflegt ebenfalls einen besonderen Brauch. Sie verschenkt gern ein Glücksglas – ein Glas, in dem der oder die Beschenkte kleine Notizen über schöne Augenblicke und Erlebnisse sammeln kann. „Gerade zum Jahresende macht es dann Freude, sich die Notizen anzuschauen und sich an die schönen Momente des Jahres zu erinnern“, sagt die Ministerin. „Für mich ein tolles Geschenk, das so individuell ist wie die Beschenkten selbst.“

Unter dem Weihnachtsbaum bei Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) in Speyer werden zum ersten Mal Geschenke für vier Kinder liegen. „Erstmals wird es für die Kinder aus einem Nachhaltigkeitsgedanken heraus fast nur Second-Hand-Spielsachen geben“, verrät die Ministerin. Und was verschenkt sie sonst? „Dieses Jahr werde ich fast nur Bücher verschenken, da ich selbst eine begeisterte Leserin bin“, sagt Spiegel. „Meine große Tochter wird ebenfalls Bücher bekommen da sie ganz in meine Fußstapfen tritt und täglich liest.“

CDU-Oppositionschef Christian Baldauf verrät noch nicht, welche Geschenke er macht. Er sammelt Geld für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen bei Speyer. „Wichtig ist mir, gerade auch an diejenigen zu denken, denen es nicht gut geht“, sagt Baldauf. Auch Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) lässt offen, was sie unter den Baum legt. „Geschenke sollen ja schließlich eine Überraschung sein.“ Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hält die Präsente ebenfalls noch geheim. Sie freut sich darauf, die gemütliche Atmosphäre in der geschmückten Innenstadt von Mainz zu genießen.

Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun hat ganz besondere Präsente: „Ich verschenke Zeit und Liebe“, sagt Braun. Die Familie von Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) schenkt sich ebenfalls Zeit – „das Wertvollste, das es gibt“, sagt Wolf. „Ich freue mich vor allem auf eine Kanutour auf der Lahn im neuen Jahr, die meine Frau und ich uns vorgenommen haben. Das ist unser gemeinsames Geschenk an uns.“ Auch Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) feiert mit ihrer Familie – in der Eifel und im Allgäu. Sie legt kleine persönliche Geschenke unter den Baum.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Uwe Junge will neben anderen Geschenken so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie verbringen. „Ohne Mobilfunktelefon, das schönste Geschenk zu Weihnachten“, betont er. Justizminister Herbert Mertin (FDP) verbringt Heiligabend gemeinsam mit seiner Mutter – sie hat nämlich an dem Tag Geburtstag. FDP-Fraktionschefin Cornelia Willius-Senzer verschenkt eine Jahreskarte für Museen in Frankfurt – und sich selbst einen Urlaub auf Fuerteventura.