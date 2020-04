Kostenpflichtiger Inhalt: Sicherheit : Wenn fürs Dösen im Park ein Bußgeld fällig wird

Foto: dpa/Felix Kästle

Trier Wie gut halten sich die Trierer Bürger bisher an die Kontaktregeln? Volksfreund.de hat nachgehört. Es gibt auch größere Einsätze bei uneinsichtigen Menschen.

In der Region Trier nehmen die meisten Menschen bislang die vor anderthalb Wochen erlassenen Kontaktregeln wegen des neuartigen Coronavirus ernst. Nur in vergleichsweise wenigen Fällen mussten Ordnungsbehörden oder Polizei einschreiten, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab. Wenig verwunderlich: Die meisten Verstöße gab’s in der einwohnerstärksten Stadt Trier. So wurde etwa dem Ordnungsamt in dieser Woche ein Fußballspiel auf dem Domfreihof gemeldet. Wie ich herausstellte, waren dort sechs Personen am kicken. Ein Verstoß gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung, wonach Versammlungen von mehr als zwei Personen verboten sind. Jetzt muss jeder Kicker mit einer Strafe von 200 Euro rechnen.

Bußgeldverfahren wurden am Donnerstagnachmittag auch gegen drei Personen eingeleitet, die auf einem Trierer Schulhof trotz Absperrung Tischtennis spielten. Genauso erging es wenig später drei anderen Trierern, die auf einer Wiese im Palastgarten nebeneinander lagen.

In Trier gehen auch die meisten Hinweise aus der Bevölkerung ein. So bekommt das städtische Ordnungsamt derzeit laut Sprecher Michael Schmitz täglich teilweise bis zu 200 Anrufe mehr als sonst. Oftmals seien es Fragen von Gewerbetreibenden oder Gastronomen, zunehmend aber auch Hinweise auf Verstöße gegen die Regeln, denen dann laut Schmitz auch zügig nachgegangen werde. Vor Ort stellt sich der vermeintliche Verstoß dann oft als Sturm im Wasserglas heraus: „Wir hatten schon Fälle, wo es um angeblichen Restaurantbetrieb ging“, sagt Schmitz. „Da waren dann aber Handwerker am Arbeiten.“ Oder es seien größere Menschengruppen gemeldet worden, die sich bei der Kontrolle als Familie beim Spaziergang erwiesen hätten.

Bei einer anderen größeren Menschenansammlung waren der kommunale Vollzugsdienst und die Polizei am Mittwoch vor dem Trierer Hauptbahnhof mit insgesamt sechs Streifen vor Ort, um die Sache unter Kontrolle zu bringen. „20 Personen halten sich da in drei Gruppen auf und konsumieren Alkohol“, hieß es später in der Einsatzmeldung. Und: Das Unrechtsbewusstsein der Betroffenen sei nicht sehr ausgeprägt gewesen.