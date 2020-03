Coronavirus : So haben sich die Corona-Zahlen in der Region am Wochenende entwickelt

Foto: dpa/Kay Nietfeld

Interaktiv Region Neben dem ersten Todesfall in der Region ist auch die Zahl der Corona-Infizierten am Wochenende weiter gestiegen. Wo gab es den höchsten Anstieg, welche Landkreis sind besonders betroffen? Volksfreund.de hat die Zahlen analysiert.

Auch am Wochenende sind die Zahlen der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Personen in der Region weiter gestiegen. Unter anderem ist am Samstag zum ersten Mal ein Mensch in der Region Trier im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Details dazu gibt es hier.

Um die Entwicklungen des Wochenendes zusammenzufassen, wirft volksfreund.de hier einen Blick auf die aktuellsten Zahlen und vergleicht diese mit den Meldungen vom Freitag. Im Hinblick darauf ist wichtig: Die Aktualität der Zahlen unterscheidet sich. Das liegt daran, dass die Zahlen von den Landkreisen gemeldet werden und es dabei am Wochenende zu Verzögerungen kommen kann.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die Zahl der Infizierten von 78 (Freitag) auf 91 (Sonntag) gestiegen. Das bedeutet einen Anstieg von 16,6 Prozent. Darin sind allerdings noch nicht die Personen einberechnet, bei denen die Quarantänemaßnahmen aufgehoben wurden – diese gelten als geheilt. Zu den am Freitag bereits genesenen 12 Personen kam über das Wochenende eine weitere hinzu. Damit steigt die Zahl der „aktiven“ Fälle von 66 auf 78 – eine Erhöhung von 18,1 Prozent.

Eine Steigerung gibt es auch im Landkreis Vulkaneifel: Dort sind nach Stand von Sonntag 23 Prozent mehr Personen infiziert als am Freitag. Waren es am da noch 39, so sind am Sonntag bislang insgesamt 48 Personen infiziert. Die Zahl der Genesenen ist von 8 auf 12 gestiegen. Somit ergeben aktuell 36 „aktiv“ Infizierte, im Vergleich zu den 31 vom Freitag ist das eine Steigerung von 16,1 Prozent.

Im Landkreis Bernkasttel-Wittlich sind am Wochenende 11 neue Infizierungen gemeldet worden. Die Gesamtzahl steigt damit von 45 auf 56 (24,4 Prozent). Dem steht eine neue Geheilte Person, damit gelten nun 9 Personen als genesen (Freitag: 8). Im Blick auf die „aktiv“ Infizierten zeigt sich eine Steigerung von 29,7 Prozent.

Da die aktuellsten übermittelten Zahlen aus der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg vom Samstagabend stammen, werfen wir einen Blick darauf. In der Stadt Trier ist die Zahl der bisher insgesamt gemeldeten Infizierten von 34 auf 47 gestiegen. Das ergibt eine Steigerung von 38,2 Prozent. Im Kreis Trier-Saarburg sind von Freitag (49) auf Samstag (57) 8 weitere Fälle gemeldet worden, ein Anstieg von 16,3 Prozent. In Stadt und Kreis gelten 12 Personen als geheilt.

Blick auf das Land Rheinland-Pfalz: Dort wurden am Freitag 2101 bestätigte Fälle gemeldet. Diese Zahl hat sich am Sonntag auf 2545 erhöht, eine Steigerung von 21,1 Prozent. Außerdem wurden 7 neue Todesfälle gemeldet, die Zahl steigt dadurch von 11 auf 18.

Die meisten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz hat der Landkreis Mayen-Koblenz zu verzeichnen (214), gefolgt von der Stadt Mainz (180) und dem Kreis Bad Dürkheim (160). Die meisten Todesfälle gab es in Koblenz, dort sind bisher 4 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 2 Todesfälle gab es bisher im Kreis Bad Dürkheim und dem Rhein-Lahn Kreis.