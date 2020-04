Kostenpflichtiger Inhalt: TV-Serie „Was machen Sie so in Zeiten von Corona?“ : „Ich habe damit begonnen, Klopapier zu häkeln“: So lebt Guildo Horn in der Corona-Krise

Textet und singt auch in Corona-Zeiten viel – derzeit für einen Radiosender aus NRW: Guildo Horn. Foto: TV/Björn Pazen

Trier Wie ergeht es eigentlich dem Meister in Zeiten von Corona? In der Reihe „Was machen Sie so in Zeiten von Corona?“ haben wir mal bei Guildo Horn nachgehört. Herausgekommen ist ein Gespräch über tägliche Lachanfälle, Respekt vor dem Virus und einen besonderen Wunsch.

Bevor wir hier anfangen, aus gegebenem Anlass mal eben die folgenden Zeilen: Es gab eine Zeit, eine Zeit voller Zärtlichkeit, da wurde Knuddeln und Knutschen und Lieben immer groß geschrieben. Ich denk‘ gern‘ zurück an die Zeit von Harmonie und Glück …

Nein, so viel steht fest, er kommt momentan nicht mal eben rüber und singt für uns Lieder. Geht nicht, keine Chance. Kontaktverbot, Abstandhalten, Social Distancing – Begriffe wie diese, sie schlagen derzeit alles. Daran kann auch der Meister nichts ändern. „Eigentlich wäre ich gerade auf ausverkaufter Tour durch NRW“, erzählt er. „Aber“, ja man ahnt es schon, „alle Konzerte abgesagt“. Er habe Respekt vor dem Virus, betont Guildo Horn, keine Frage, wolle es „nicht geschenkt kriegen“. Daher halte er Kontaktverbot & Co. derzeit für die passenden Maßnahmen, an die er sich mit seiner Familie auch strikt halte. „Obwohl“, wie er gesteht, „obwohl das ganze Szenario natürlich Menschen wie mich beruflich aufs Empfindlichste trifft. Ich liebe es ja, auf der Bühne zu stehen und mit meinem Publikum zu schwitzen. Das und auch meine Orthopädischen Strümpfe und meine Crew fehlen mir sehr.“

Mit Verwandten und Freunden, so erzählt der Musiker, halte er engen telefonischen Kontakt: „Weil ich ja sonst so viel auf Tour bin, ändert sich da für mich nichts. Ich bin zwangsläufig ein Homo Telefonitis.“

Der Meister, so viel ist schnell klar, er lässt sich von Corona nicht unterkriegen. Der Trierer bleibt positiv. „Das liegt, Gott sei gepriesen, an meinem Naturell. Ich nehme die Situation einfach als gegeben hin und versuche das Beste daraus zu machen. Man kann es ja eh nicht ändern. Ich erfreue mich halt an den schönen Dingen.“

Und von denen findet er in seiner Wahlheimat, dem Oberbergischen Kreis unweit von Köln, jede Menge. Dort lebt er mit seiner Familie direkt in der Natur, verbringt viel Zeit im Grünen. „Das liftet ohnehin die Laune. Es ist Frühling, meine Lieblingsjahreszeit neben Sommer, Herbst und Winter. Außerdem arbeite ich gerade so viel wie selten. Ich texte und singe jeden Tag gesungene Grußbotschaften für Radio WDR4. Ich arbeite dabei mit Herrn Mollig, meinem Keyboarder, zusammen und am Telefon lachen wir uns täglich schlapp vor Freude über unseren eigenen Irrsinn.“

Zeit zum Totschlagen, berichtet der 57-Jährige, dem die aktuellen Friseur-Schließungen keinerlei Sorgen bereiten, habe er keinesfalls. „Weil ich Freiberufler mit drei Kindern bin. Bei mir läuft nicht automatisch jeden Monat Geld aufs Konto. Alle Konzerte sind wie vorhin erwähnt, abgesagt. Da muss man sich eben was einfallen lassen. Parallel dazu soll man seine Kinder zu Hause noch mit neuen Lerninhalten füttern – eine verrückte Zeit ist das.“

Stimmt, sehr verrückt. Wer hätte vor Wochen gedacht, dass die Menschen im Frühling 2020 Klopapier hamstern – wie sieht das eigentlich bei Ihnen aus, Herr Horn, hamstert der Meister auch? „Nein, nein. Nachdem unsere freundlichen Hamsterkäufer sämtliche Restbestände aus den Läden aufgesaugt haben, hat die Familie Horn damit begonnen, sich in Heimarbeit Klopapier zu häkeln.“ Übrigens, und das sagt er zum Schluss, ein Wunsch, der liege ihm dieser Tage ganz besonders doll am Herzen: „Ich würde meine Mutter gerne mal wieder in den Arm nehmen.“

In meiner kleinen Welt, in der der eine zum anderen hält, und in der deine Tränen nicht lügen, lernen Träume fliegen. Da wär‘ ich so gern, wär‘ den Sternen nicht mehr allzu fern. Und von dort schick ich euch meinen Liebesbeweis – Nussecken und Himbeereis.

Auch im Homeoffice stets adrett gekleidet: Guildo Horn. Foto: Guildo Horn