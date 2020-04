Schritt-für-Schritt-Anleitung : So nähen Sie sich Ihre eigenen Masken (Fotos)

Trier Der Aufruf der Osburgerin Stefanie Quint, Mund- und Nasenmasken zu nähen und zu spenden, ist auf riesige Resonanz gestoßen. Rund 500 Leute unterstützten sie inzwischen, sagte Quint am Dienstag dem Volksfreund.

Allein am Dienstagmorgen habe ein einziges Krankenhaus 2000 Masken bei ihr geordert. Quint bittet deshalb nicht nur erneut um Unterstützung beim Nähen, sondern richtet einen „eindringlichen Aufruf“ an alle Unternehmen, Masken aus ihren Lagerbeständen zu spenden. Das gelte auch für Anzüge.

Die Menschen, die derzeit Masken an andere weitergeben wollen, sollten trotz ihrer guten Absichten vorsichtig sein, unter welchem Namen sie diese anbieten – denn sonst könnten sie Post von Abmahnanwälten bekommen. Das liegt daran, dass die Begriffe Mundschutz, Atem- oder Mundschutzmaske den produktspezifischen Kennzeichnungspflichten nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) unterliegen. Dies soll den Schutz und die Wirksamkeit der Masken kennzeichnen. Ein Verstoß gegen dieses Gesetz kann ein Straf- und Bußgeldverfahren zur Folge haben. Das gilt laut der IT-Recht Kanzlei in München für die Weitergabe der selbstgemachten Masken außerhalb des privaten Bereichs, egal ob entgeltlich oder als Spende.

Genähte und gespendete Masken können per Post verschickt oder an verschiedenen Stellen in Trier und Umgebung abgegeben werden, darunter bei der Bastelstube Leyendecker und der Druckerei Raab in Trier oder bei Gerüstbau Spanier & Wiedemann in Longuich.