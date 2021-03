Skandal : „Schäbig, unfassbar, fassungslos“

Trier Wir haben bei den regionalen Mandatsträgern nachgefragt, auch was deren eigene Nebeneinkünfte angeht.

() Wie reagieren Bundestagsabegordnete aus der Region auf den sogenannten Masken-Deal? Die beiden Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein (CSU) und Nikolas Löbel (CDU) sollen Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Masken-Geschäften kassiert haben. Beide kündigten ihren Rückzug aus der Politik an und traten aus ihren Parteien aus.

Carina Konrad (FDP), Simmern: „Ich selbst veröffentliche meine Einkünfte aus der Landwirtschaft bei der Bundestagsverwaltung nach geltenden Transparenzregeln. Wenn jedoch Abgeordnete ihr Mandat nutzen, um sich in einer Krise selbst zu bereichern, macht das fassungslos und erschüttert das Vertrauen in die Politik. Hier Klarheit zu schaffen, ist nicht nur im Interesse der Union, sondern des gesamten Parlaments, dessen Ansehen durch die Vorwürfe Schaden genommen hat. Wer das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger so leichtfertig zum Eigennutz aufs Spiel setzt, hat in der Politik nichts verloren.“