Gastronomie Höhere Steuer, höhere Kosten: Gastronomie erhöht die Preise zum Jahresbeginn

Zu Jahresbeginn ist die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder auf 19 Prozent gestiegen. Das könnte geschätzt rund 750 Betriebe in den Ruin führen. So reagieren Gastwirte und Kunden.

02.04.2024 , 15:00 Uhr

In der Gastronomie gilt seit Jahresbeginn ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Die meisten Gastwirte haben ihre Preise daraufhin erhöht. Foto: dpa Foto: dpa/Jens Kalaene