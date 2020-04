Busverkehr : Mehr Hygiene in Bussen und Bahnen

Trier (wie) Vom 4. Mai an sollen Busse und Bahnen in der Region wieder nach dem regulären Fahrplan fahren. Das teilte der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) auf TV-Anfrage mit. Es würden allerdings nicht mehr Busse eingesetzt, sagte ein Sprecher des VRT.

Das sei nicht möglich, da zu den Schulzeiten alle Busse im Einsatz seien. Weil zunächst nur ein Teil der Schüler wieder zur Schule gehe, gehe man nicht davon aus, dass es zu beengten Verhältnissen in den Bussen kommen wird, heißt es etwa aus der Kreisverwaltung Daun. Laut des VRT-Sprechers werden die Busse häufiger gereinigt und desinfiziert. Auf Plakaten in den Bussen und Bahnen werde auf die Hygienevorgaben hingewiesen. Der VRT habe zudem Mund- und Nasenschutze bestellt, die an Kunden verteilt werden sollen. „Wir wissen nur zurzeit nicht, wann diese eintreffen“, so der Sprecher. Es werde zudem überlegt, ob durchsichtige Trennwände für die Fahrerkabinen eingebaut werden können. Dazu seien aber Gespräche mit den zuständigen Behörden stattfinden, da bei einer Montage gesonderte Abnahmen von Zulassungsstellen notwendig sind. Die Gewerkschaft Verdi fordert außerdem Desinfektionsspender in den Bussen. Die Busfahrer müssten konsequent vor einer Infektion geschützt werden, so ein Verdi-Sprecher.