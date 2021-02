Bildung : So soll der Unterricht ab 22. Februar wieder starten

Maskenpflicht im Unterricht, Mindestabstand im Klassenraum und die Kinder sind verpflichtet, in die Schule zu kommen: Das sind die Vorgaben des Bildungsministeriums für den Start des Unterrichts an den Grundschulen ab 22. Februar.

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig hat heute Schulen und Eltern informiert, wie es mit dem Unterricht ab 22. Februar weitergeht. In einem Schreiben heißt es, dass die Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klassen in den Grundschulen und der Unterstufe in den Förderschulen von da wieder in Präsenz unterrichtet werden sollen. Wechselunterricht soll es demnach in Klassen geben, „wo ein Mindestabstand von 1,5 Meter aufgrund der räumlichen Situation nicht gewährleistet ist“. Wo der Abstand auch ohne Teilung eingehalten werden könne, „können ganze Klassen in durchgehender Präsenz unterrichtet werden“, heißt es in dem Schreiben. Eine Aufhebung der Präsenzpflicht, wie noch kurz vor den Weihnachtsferien gibt es nicht. „Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, an den Präsenzphasen teilzunehmen.“ Das heißt, die Eltern können ihre Kinder nicht ohne Grund zu Hause lassen.