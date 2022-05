Erneuerbare Energien : So viele Windräder könnte es bald in der Region geben

Durch die neuen Landesregeln haben die Kommunen mehr Freiraum bei der Planung von Windrädern. Foto: dpa/Patrick Pleul

Mainz/Trier Bis die Energie vollständig aus erneuerbaren Quellen kommt, müssen auch in der Region Trier noch viele Windräder gebaut werden. Mehr als 130 Anlagen sollen in naher Zukunft dazukommen. In einem Überblick zeigen wir, wie viele Anlagen schon an der Mosel, im Hunsrück und in der Eifel stehen - und wie viele in Planung sind.