Anträge ab Mai möglich So will die Bundesregierung Besitzer von Öl- und Pelletheizungen entlasten

Seit Monaten warten Besitzer von Öl- oder Pelletheizungen auf die von der Bundesregierung im Dezember vergangenen Jahres beschlossenen Entlastungen. Nun ist klar: Die Entlastungen kommen und die Anträge dazu können in wenigen Wochen gestellt werden. Das gab das zuständige Sozialministerium in Mainz am Donnerstag bekannt.