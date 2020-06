Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise : So will der Handel in der Region verkaufsoffene Sonntage retten

Foto: dpa/Martin Gerten

Trier Die Industrie- und Handelskammer fordert nach den Einschränkungen mehr Freiheiten für die heimische Wirtschaft.

Der Einzelhandel hat schwer unter dem Lockdown gelitten: Ab April mussten Modehäuser, Boutiquen, Schuhhäuser fünf Wochen dichtmachen und durften erst danach unter Einhaltung strikter Hygieneauflagen wieder öffnen. Nun droht den Händlern auch noch die „Kirsche auf dem (Umsatz-)Sahnehäubchen“ wegzufallen: die verkaufsoffenen Sonntage. Dagegen will die Industrie- und Handelskammer Trier (IHK) ankämpfen. „Ein Wegfall dieser meist besonders umsatzstarken Tage würde die derzeit prekäre finanzielle Lage vieler Händler weiter verschärfen“, sagt Hauptgeschäftsführer Jan Glockauer. In Rheinland-Pfalz darf der Handel jeweils bis zu vier Sonntage im Jahr für fünf Stunden seine Geschäfte öffnen. Doch die Corona-Krise hat den Terminplan in der Region kräftig durcheinandergewirbelt – viele verkaufsoffene Sonntage sind schon ausgefallen. Glockauer beschreibt eine prekäre Situation: „Bisherige Umsatzeinbußen durch das stark verkürzte Frühlingsgeschäft sind in dieser Saison nicht mehr aufzuholen.“

Während in Wittlich, Daun oder Gerolstein noch Anfang März zumindest ein verkaufsoffener Sonntag angeboten wurde, schauten die Geschäfte in Trier oder Bitburg bislang in die Röhre. In Bitburg fielen der Bedamarkt und der Mai-Markt aus, und auch im Oberzentrum gab es dieses Jahr noch kein Sonntags-Shopping.

Gestützt wird diese Einschätzung durch die jüngste Corona-Blitzumfrage der IHK: Demnach rechnet fast die Hälfte der befragten Einzelhandelsunternehmen für das Jahr 2020 mit Umsatzverlusten von mehr als 25 Prozent; viele sogar mit mehr als 50 Prozent. „Und auch die lange Zeit fehlenden Luxemburger Kunden haben ein Loch in die Kassen der Händler gerissen“, so der IHK-Hauptgeschäftsführer: „Der Umsatzanteil mit Kunden aus dem Großherzogtum im Trierer Einzelhandel beträgt etwa zwölf bis 14 Prozent. Bei manchen Betrieben liegt der Umsatzanteil mit Luxemburger Kunden bei mehr als 30 Prozent.“