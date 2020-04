Kostenpflichtiger Inhalt: Coronakrise : Soforthilfen an rheinland-pfälzische Unternehmer nehmen plötzlich Fahrt auf

Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Mainz 30 000 Anträge seien nach Ostern insgesamt bearbeitet, teilt die Investitions- und Strukturbank des Landes mit. Um Auszahlungen hatte es scharfe Kritik gegeben. Trotzdem muss noch viel Geld fließen. 60 Millionen Euro sind am Dienstag bewilligt, insgesamt liegen Anträge in einer Größenordnung mehreren Hundert Millionen Euro vor.

Die Investitions- und Strukturbank (ISB) hat über die Feiertage einen Batzen an Anträgen bearbeitet, in dem rheinland-pfälzische Unternehmer um Soforthilfen in der Corona-Krise bitten. Claudia Belz, Sprecherin der Förderbank des Landes, sagt auf Anfrage unserer Zeitung: „Über Ostern haben wir rund 20 000 Anträge mit einem Volumen von rund 180 Millionen Euro bearbeitet.“ Bewilligt und zur Auszahlung angewiesen seien 7500 Anträge, die ein Volumen von rund 60 Millionen Euro umfassen.

Insgesamt seien 30 000 Anträge bearbeitet, geprüft und würden zur Auszahlung angewiesen, so Belz. Der ISB lagen am Dienstag nach Angaben der Sprecherin 64 000 Anträge vor, die eine Größenordnung von rund 550 Millionen Euro haben. Bis wann die Bank alle Anträge bewilligt, lässt die ISB offen. „Aufgrund des hohen Antragseingangs sowie der in Einzelfällen fehlerhaft oder unvollständig ausgefüllten Anträge können wir hierzu derzeit keine validen Aussagen machen.“

Über Ostern haben 100 ISB-Mitarbeiter gearbeitet, die von 50 weiteren Kräften aus dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium unterstützt wurden, so die Sprecherin. ISB-Vorstand Ulrich Dexheimer sagte in einer Mitteilung: „Wir wollen, dass unsere Unternehmen in Rheinland-Pfalz schnell ihr Geld erhalten, um deren Liquidität zu sichern.

Jeden Tag wird Geld ausgezahlt.“ Wichtig sei aber auch, dass das Geld bei denen ankommt, die es benötigen und nicht auf den Konten von Betrügern, schränkte Dexheimer ein. Betrugsfälle in anderen Bundesländern zeigten, dass Antragsverfahren sicher gestaltet sein müssen. Nordrhein-Westfalen hatte jüngst die Zahlung von Soforthilfen gestoppt, nachdem Betrüger offenbar Daten von Unternehmen abgegriffen und selber Anträge auf Corona-Soforthilfen gestellt haben.