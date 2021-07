Hochwasser : Soforthilfen für Flutopfer: In Bitburg und Prüm laufen die Telefone heiß

Freiwillige Helfer packen im PSD Dome in Düsseldorf Kartons mit Hilfsgütern für die Flutopfer. Die von einer privaten Initiative gesammelten Sachgüter werden dann von Speditionen kostenlos in die Hochwassergebiete gebracht. Doch das ist zunächst nur die erste Nothilfe. Die Flutopfer brauchen aber schnell Hilfe von öffentlicher Seite. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Trier Über 200 Millionen Euro sollen die Flutopfer in Rheinland-Pfalz erhalten. Wie sie an das Geld kommen, ist aber noch unklar.

„Unbürokratisch und schnell“. Immer wieder war am Mittwoch davon die Rede, wenn über die finanziellen Hilfen für die Flutopfer gesprochen wurde. Doch wie schnell die Betroffenen, die Hab und Gut verloren haben, die neuen Hausrat brauchen oder gar eine neue Bleibe, an das von Bund und den jeweiligen Bundesländern zugesagte Geld kommen, ist unklar. „Wir haben aktuell noch keine weiteren Informationen zu Anträgen oder Auszahlungsmodalitäten, so dass wir hier im Moment leider noch keine verbindliche Auskunft geben können“, hieß es etwa bei der Verwaltung des Vulkaneifelkreis.

Dort, wie auch bei der des Eifelkreises, liefen am Mittwoch die Telefone heiß, nachdem Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin verkündet hatten, dass der Bund eine Soforthilfe von zunächst 200 Millionen Euro für die Flutopfer zahlen wird. Mittel in derselben Höhe sollen die betroffenen Länder beisteuern, so dass insgesamt bis zu 400 Millionen Euro bereitstehen. Und auch dort wurde versprochen, dass das Geld schnell und ohne „große Einkommens- oder Vermögensüberprüfungen“ ausgezahlt werden soll. „Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 100 Millionen Euro vom Bund bekommen werden“, sagte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Finanzministeriums unserer Redaktion. Das Land stellte den gleichen Betrag zur Verfügung. „Somit sind insgesamt Mittel in Höhe von 200 Millionen Euro als Soforthilfe vorgesehen, die unmittelbar zur Verfügung steht.“

Unmittelbar. Doch wie unmittelbar das Geld tatsächlich dort ankommen wird, wo es benötigt wird, ist unklar. Nach allem, was bisher bekannt ist, scheint es zumindest nicht so, als dass Betroffenen bereits in den nächsten Tagen Geld aus dem Hilfsprogramm erhalten können. „Die Auszahlung der Soforthilfen läuft über die Kreise und die kreisfreien Städte. Diese werden dafür vom Land unmittelbar Abschlagszahlungen erhalten“, erklärt ein Sprecher des dafür zuständigen Innenministeriums in Mainz. Das weitere Vorgehen werde durch die Kreise und kreisfreien Städte selbst organisiert. „Das Land wird zeitnah Muster-Formulare zur Verfügung stellen.“ Zeitnah. Wann das Formular, mit dem das Geld beantragt werden kann, bereitsteht, war am Mittwoch noch unklar.

Auf die vier Kreisverwaltungen in der Region und das Trierer Rathaus werden in den nächsten Wochen neben der Koordination der weiter laufenden Hilfs- und Aufräumarbeiten in den betroffenen Regionen noch die Auszahlungen der Hochwasser-Hilfen zukommen. Neben dem Geld aus dem Sofortprogramm soll auch das vom Land zur Verfügung gestellte Geld, mit dem von der Flut Geschädigten unmittelbar geholfen werden soll, damit sie sich neue Möbel, Elektrogeräte oder Kleider kaufen können. 1500 Euro pro Haushalt (inklusiver eines Bewohners) plus 500 Euro je weiterer Person, die in dem Haushalt lebt – maximal 3500 Euro – sollen über die örtlichen Verwaltungen ausgezahlt werden. Genau wie auch die Spenden, die auf dem Spendenkonto der Landesregierung für die Flutopfer eingegangen sind. Über sieben Millionen Euro waren es bis Mittwoch.

„Es ist für die Menschen vor Ort wichtig zu erfahren, dass sie im Leid nicht alleine sind“, lobt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) das Engagement der Bürger. „Das Geld von privat soll jetzt an privat schnell und unbürokratisch über die Landkreise ausgezahlt werden“, sagte die Triererin. Vor Ort könne am besten gesehen werden, wo die Not am größten ist und „wie Abhilfe geschaffen werden kann“, begründete Innenminister Roger Lewentz, dass die Verwaltungen das Geld auszahlen sollen. Doch auch die Auszahlungsmodalitäten für die Spendengelder war am Mittwoch noch unklar.