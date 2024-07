Serie „Sommer daheim“ Freier Eintritt, riesige Party: Die zehn größten Sommerfeste in der Region Trier und dem Saarland

Region · Während der heißen Jahreszeit können die Menschen in der Region einiges erleben – ohne dafür eine Menge Geld auszugeben. Diese kostenlosen Feste im Saarland, in der Region Trier und in Luxemburg haben ihren ganz eigenen Charme und sind gut mit dem Auto oder der Bahn erreichbar.

15.07.2024 , 15:01 Uhr