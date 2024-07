Serie „Sommer daheim“ – Teil 12 Herausforderung Platzhirsch: Dieses Karussell im Eifelpark Gondorf schleudert Fahrgäste durch die Eifeler Lüfte

Wie gebannt starre ich auf das riesige Pendel, das aus dem Tal unter mir in die Höhe sprießt. Sein Arm, der den Himmel zu berühren scheint, lässt die Bäume der Eifeler Wälder wie kleine Streichhölzer aussehen. „Da gehen wir gleich drauf“, sagt Jürgen Blätz, Sprecher des Eifelparks Gondorf, zu mir. Er lacht. Ich lache. Und spüre schon den ersten Adrenalinstoß. Mein Herz pumpt wie verrückt, als wir uns wieder in das weiße Golfcart schwingen, das Blätz durch den Freizeitpark in Richtung des riesigen Fahrgeschäfts mit dem Namen „Booster Platzhirsch“ manövriert.