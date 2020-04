Trier Die Bundesregierung hat die weltweiten Reisewarnungen verlängert. Experten raten zu Ferien in Deutschland. An den Grenzen soll noch bis mindestens Mitte Mai kontrolliert werden.

Der Sommerurlaub im Ausland wird immer unwahrscheinlicher. Außenminister Heiko Maas (SPD) hat am Mittwoch die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Krise bis mindestens 14. Juni verlängert. Damit sind Auslandsreisen zwar nicht generell verboten. Aber das Auswärtige Amt spricht auf seiner Internetseite von einer „akuten Gefahr für Leib und Leben“ bei Reisen ins Ausland. Begründet wird die Warnung, dass weiterhin mit „starken und drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr und weltweiten Einreisebeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu rechnen“ sei.

Mit dieser Reisewarnung sei eine kostenlose Stornierung von bereits gebuchten Reisen bis zum 14. Juni möglich, sagte Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Für den Urlaub in den Sommerferien, die im Juli beginnen, sei mit der Reisewarnung noch keine Entscheidung gefallen. Es sei aber fraglich, ob bis dahin Auslandsreisen uneingeschränkt möglich seien. Gerhards rät allen, die trotz Corona in Urlaub fahren wollten, und noch nicht gebucht hätten auf Reisen innerhalb Deutschlands zu setzen. Derzeit sind diese aber verboten. Zudem dürfen Hotels und Ferienwohnungen vorerst nicht touristisch genutzt werden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte am Mittwoch im Landtag an, das Thema Gastronomie erst in der kommenden Woche bei der Konferenz der Ministerpräsidenten ansprechen zu wollen. Gleichzeitig haben aber Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ein Stufenkonzept vorgelegt, nachdem dort am 11. Mai Restaurants und Hotels öffnen dürfen und Ende Mai uneingeschränkter Übernachtungstourismus zugelassen werden soll.