Trier : Sonne, Fußball, Partys: Polizei rüstet sich für heißes Wochenende

Foto: dpa/Fabian Sommer

Trier Trotz niedriger Inzidenzen und weiterer Lockerungen gelten noch immer Einschränkungen. Feiern und private Treffen sind nur begrenzt möglich. Verstärkte Kontrollen in Trier und Saarburg.

Das Wochenende wird heiß. Zumindest der Samstag verspricht mit Temperaturen von mehr als 30 Grad wieder hochsommerliches Wetter – auch wenn für den Tagesverlauf Gewitter angekündigt sind. Viele Menschen wird es nach draußen ziehen, in Schwimmbäder, Biergärten, Cafés. Und vermutlich auch in Parks, auf öffentliche Plätze, an die Ufer von Mosel und Saar.

Die Polizei hat auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, dass sie am Wochenende verstärkt im Einsatz sein wird. Schwerpunkte der Kontrollen werden nach Angaben eines Polizeisprechers Saarburg und Trier sein. In beiden Orten war es am vergangenen Wochenende zu Auseinandersetzungen und Schlägereien gekommen. In Saarburg musste die Polizei mit einem Großaufgebot eine Ansammlung von bis zu 100 Menschen auflösen, die sich nach einer Schlägerei am Rande der Innenstadt gebildet hatte. Daher werde dort die örtliche Polizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und des kommunalen Vollzugsdienstes „in der Stadt und an den bekannten Treffpunkten präsent sein und auch Kontrollen bei Veranstaltungen und in der Gastronomie durchführen“, kündigte der Polizeisprecher an. Auch in Trier werde esverstärkt „an den entsprechenden Örtlichkeiten“ Kontrollen geben.

Vonseiten der Stadtverwaltung Trier heißt es, dass das Ordnungsamt am Samstag normalen Dienst mache, „natürlich mit einem besonderen Augenmerk auf die Außengastronomie“.

Einige Fußballfans werden es sich nämlich nicht nehmen lassen, das EM-Spiel der Deutschen gegen Portugal (18 Uhr, ARD und Magenta TV) in einer Kneipe oder in größerer Runde zu Hause zu schauen. Größeres Public Viewing, mit Großbildleinwand und davor stehenden Fans, wird es in der Region nicht geben.

Das hängt auch damit zusammen, dass es trotz der seit Freitag geltenden, weiteren Lockerungen weiterhin Einschränkungen gibt. So dürfen sich in der Öffentlichkeit trotz niedriger Inzidenz (landesweit lag sie gestern bei zehn, in der Region in allen vier Landkreisen und der Stadt Trier zum Teil deutlich unter diesem Wert) weiterhin nur fünf Personen aus maximal fünf Haushalten treffen. In Kneipen, Restaurants oder Cafés kommt man nur rein, wenn man einen negativen Corona-Test vorweisen kann, vollständig geimpft ist oder nachweisen kann, dass man vor maximal sechs Monaten positiv getestet wurde.

Private Feiern sind aber wieder grundsätzlich erlaubt, allerdings laut Landesregierung nur „in angemieteten oder zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten oder Flächen“. Draußen, also etwa an Grillhütten, darf mit maximal 50 Personen gefeiert werden (Geimpfte und Genesene zählen bei der Höchstzahl der Gäste nicht mit). Drinnen, also etwa bei geschlossenen Gesellschaften in Restaurants, sind maximal 25 Gäste erlaubt, sie müssen aber alle einen negativen Test haben, geimpft oder genesen sein.