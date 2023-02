Nach Sonnenschein : Kommt jetzt der Schnee? So wird das Wetter am Wochenende

Kommt jetzt der Schnee? So wird das Wetter am Wochenende

Am Wochenende kann es stellenweise weiß werden. Foto: dpa/Matthias Bein

Anfang der Woche wurden wir vom Wetter verwöhnt: Viel Sonnenschein und teilweise über 15 Grad. Doch so mild geht es nicht weiter.

Ein Hauch von Frühling – so haben sich die letzten Tage in der Region angefühlt. Unter strahlend blauem Himmel zogen die Narren an Karneval zu Wochenbeginn durch die Straßen. Winterjacke? Brauchte man nicht! Das Thermometer kletterte teilweise über 15 Grad. „Es ist mal wieder ein rekordverdächtig milder Monat geworden“, sagt auch TV-Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met.