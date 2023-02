Aussicht : Erst Sonne, jetzt Schnee? So wird das Wetter am Wochenende

Am Wochenende kann es stellenweise weiß werden. Foto: dpa/Teemu Salonen

Jecken in der Region wurden besonders am Rosenmontag und Fastnachtsdienstag vom Wetter verwöhnt: Viel Sonnenschein und teilweise über 15 Grad. Doch so mild geht es nicht weiter.

Ein Hauch von Frühling – so haben sich die letzten Tag in der Region angefühlt. Unter strahlend blauem Himmel zogen die Narren an Karneval durch die Straßen. Winterjacke? Brauchte man nicht! Das Thermometer kletterte teilweise über 15 Grad. „Es ist mal wieder ein rekordverdächtig milder Monat geworden“, sagt aucht TV-Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met.

So wird das Wetter am Wochenende

Doch so schön wird es am Wochenende nicht. „Es wird etwas kühler und es kann Schneeregen und Schneeschauer, teilweise auch Graupelschauer und kurze Gewitter geben“, erklärt Jung. Besonders in der Nacht auf Samstag kann es ungemütlich werden.

Der große Wintereinbruch bleibt laut dem Meteorologen jedoch aus. „In den tiefen Lagen wird es weder Dauerfrost, noch eine geschlossene Schneedecke geben. Nur in den Mittelgebirgen kann es stellenweise auch mal weiß werden.“

So geht es in den kommenden Tagen weiter

Aschermittwoch: 7 bis 16 Grad, erst ein Mix aus Sonne und Wolken, gegen Abend aus Westen Regen

Donnerstag: 7 bis 14 Grad, durchwachsen, stellenweise etwas Sonnenschein, sonst Schauer

Freitag: 3 bis 9 Grad, aus Norden Graupelschauer, mit Blitz und Donner, Schneeregenschauer

Samstag: 2 bis 7 Grad, morgens teils Schneeschauer bis runter, tagsüber nasskaltes Schmuddelwetter

Sonntag: 2 bis 6 Grad, mal Sonne, mal Wolken, kalte Nacht

Montag: 2 bis 7 Grad, nach kalter Nacht viel Sonnenschein

Dienstag: 3 bis 7 Grad, nach Nachtfrost oft Sonne und trocken

Mittwoch: 6 bis 11 Grad, meist freundlich mit Sonnenschein