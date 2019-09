Trier : SPD-Landeschef Lewentz zufrieden mit Vorsitzenden-Casting

Trier Der rheinland-pfälzische SPD-Chef Roger Lewentz hat den Auftakt der Regionalkonferenzen für eine neue Parteispitze gelobt. Er sei hochzufrieden damit, wie das am Mittwochabend in Saarbrücken gelaufen sei, sagte Lewentz unserer Zeitung.

Die SPD sei eine bunte und lebendige Partei mit einem vielfältigen Bewerberfeld für den Bundesvorsitz. „Ich bin mir sicher, dass uns die zahlreichen Veranstaltungen im ganzen Land dabei helfen werden, spannende sozialdemokratische Ideen in die Fläche zu tragen und am Ende eine starke Parteispitze zu wählen“, sagte Lewentz. Die einzige rheinland-pfälzische Regionalkonferenz ist am Dienstag in Nieder-Olm bei Mainz.