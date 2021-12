Politikerin : Konzer Genossin macht im Bundestag Karriere: Verena Hubertz soll SPD-Fraktionsvize werden

Trier Verena Hubertz sitzt erst seit wenigen Wochen im Bundestag. Und schon ist die 33-jährige Sozialdemokratin aus Trier für höhere Weihen im Gespräch.

Die neu in den Bundestag gewählte Trierer SPD-Politikerin Verena Hubertz startet in Berlin weiter durch: Die 33-Jährige soll am Donnerstagnachmittag stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende werden. Ihre Nominierung bestätigte Hubertz am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion. Verena Hubertz sitzt erst seit dieser Legislaturperiode im Bundestag.