Kostenpflichtiger Inhalt: Politik : SPD will mit „Feuerwehr-Rente“ in den Landtagswahlkampf ziehen

Foto: TV/Florian Blaes

Trier/Oberweiler/Mainz Die Zahl der freiwilligen Helfer ist drastisch gesunken. Jetzt schlagen die Sozialdemokraten vor, Ehrenamtliche über einen monatlichen Aufschlag zu halten und neuen Nachwuchs zu binden.



Die freiwilligen Feuerwehren rücken Tag und Nacht aus, wenn Häuser brennen, Keller unter Wasser stehen und bei schweren Autounfällen verletzte Menschen zu retten sind. Doch die Wehren beklagen ein Problem: In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Mitglieder in den vergangenen zehn Jahren von 60 000 auf 51 000 geschrumpft. Der SPD-Kommunalverband im Land denkt nun an finanzielle Anreize, um Ehrenamtliche zu halten und neuen Nachwuchs zu gewinnen. Die sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) spricht sich dafür aus, mit einer monatlichen Feuerwehr-Rente in den Landtagswahlkampf 2021 zu ziehen, die nach dem Ausscheiden aus dem Dienst fließt und sich an Einsatzjahren bemisst.

„Die freiwillige Feuerwehr hält bei jedem Wetter die Knochen hin und hilft der Gesellschaft in gefährlichen Situationen. Wer nachts mit nasser Hose im Spritzenhaus steht und todmüde ins Bett fällt, dem tut es gut, wenn diese Leistung anerkannt wird“, sagen der SGK-Vorsitzende Michael Ebling und Geschäftsführer Nico Steinbach unserer Zeitung. Dem Mainzer Oberbürgermeister und dem Landtagsabgeordneten aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm schwebt ein Modell wie in Thüringen vor. Dort zahlen Land und Kommunen jeden Monat je sechs Euro für jedes Mitglied der freiwilligen Feuerwehr ein, die im hohen Alter als Rente ausgezahlt werden. Bis zu 46 Euro pro Monat können freiwillige Feuerwehrleute dort pro Monat an zusätzlicher Rente bekommen, wenn sie aus dem Dienst ausgeschieden sind. 4,6 Millionen Euro lässt sich der Freistaat die Feuerwehr-Rente jedes Jahr kosten.

In Rheinland-Pfalz peilen die Sozialdemokraten höhere Leistungen als in dem ostdeutschen Bundesland an, sagt Steinbach. Bei langer Zugehörigkeit könne die monatliche Rente möglicherweise auch deutlich über 100 Euro liegen. Der SPD-Kommunalverband regt an, die Rente an eine Mindestzeit im Dienst der freiwilligen Feuerwehr zu knüpfen.