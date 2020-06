Sperrstunde und Maskenpflicht in der Gastronomie sollen fallen

Trier Rheinland-pfälzische Gastronomie blickt neidisch aufs Saarland, wo es weitere Lockerungen gibt.

Im benachbarten Saarland kann das Bierchen ab sofort wieder an der Theke getrunken werden; vorausgesetzt, der vorgeschriebene Mindestabstand wird eingehalten. Zudem müssen Gäste in der Gastronomie keinen Mundschutz mehr tragen. Mit diesen und weiteren Lockerungen geht die saarländische Landesregierung über die Praxis in anderen Bundesländern hinaus.