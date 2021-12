Kriminalität : „Spiegel“-Titel über ungesühnte Verbrechen im Bistum Trier: Wie reagiert Stephan Ackermann?

Trier Das Bistum Trier steht nicht zum ersten Mal wegen Missbrauchsvorwürfen gegen katholische Priester im Fokus. Es geht um jahrzehntelange sexuelle Übergriffe, traumatisierte Opfer und generalstabsmäßige Vertuschung.

Bistum Trier: Es geht um schwerwiegende Fälle von Missbrauch und Vertuschung

Zwei besonders krasse Missbrauchsfälle unter vielen, die auch in dem aktuellen Spiegel-Bericht aufgelistet werden. Der renommierte Kirchenrechtler Thomas Schüller wird in dem Artikel mit der Einschätzung skizziert, dass es den deutschen Bischöfen an echtem Aufklärungswillen fehle. Sie wollten vor allem ihre eigenen Ämter schützen. Aus Angst vor einem Dominoeffekt hielten sie zusammen. „Wenn Marx fällt, fallen wahrscheinlich Ackermann und auch Bätzing“, zitiert der Spiegel den Münsteraner Kirchenrechtler.

Eine Reaktion des Bistums auf die Veröffentlichung steht noch aus. In einem unserer Redaktion vorliegenden Rundschreiben an die Mitarbeiter warnte Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg schon mal vor. In dem Brief wird darauf verwiesen, dass die meisten Vorwürfe bekannt seien und man an der Aufarbeitung der Vorwürfe arbeite. Der „GV“ räumt aber auch ein, „dass die Reportage an mehreren Stellen aufzeigen wird, dass Verantwortliche in unserem Bistum nicht angemessen gehandelt und Fehler gemacht“ hätten. Das Schreiben endet mit den Worten, „dass Bischof Stephan und ich Ihnen sehr dankbar sind, dass Sie uns in diesen krisenhaften Zeiten die Treue halten und weiter daran arbeiten, die Frohe Botschaft zu verkünden“.