Corona-Eindämmung : Sport im Freien nur noch zu zweit - Saarland verschärft Ausgangsbeschränkung

Saarbrücken Das Saarland hat in der Corona-Krise seine Ausgangsbeschränkung an die Empfehlungen des Bundes angepasst – und damit teilweise verschärft.

Sport ist im Freien jetzt nur noch mit einer weiteren Person möglich, die nicht im eigenen Haushalt lebt. Bisher erlaubte die Allgemeinverfügung der Landesregierung, sich für „Sport und Bewegung in der frischen Luft“ mit bis zu fünf Personen zu treffen – solange die Abstandsregeln eingehalten werden. Menschen, mit denen man in einem Haushalt zusammenlebt, betrifft die Neuregelung nicht. Gültig ist die überarbeitete Verfügung ab Donnerstag.

„Die Landesregierung hat am heutigen Mittwoch die Allgemeinverfügung zur Ausgangsbeschränkung harmonisiert und damit an die Beschlussempfehlung des Bundes angepasst, um für Klarheit zu sorgen“, erklärte Regierungssprecher Alexander Zeyer. Tatsächlich hatte das Festhalten des Saarlandes an seiner bisherigen Regelung teilweise für Irritationen gesorgt. Die Landesregierung hatte die Position vertreten, dass die eigene Regelung strenger sei.