Kritik an Bund und Land : Aus für Sprach-Kitas in Rheinland-Pfalz: Wer ersetzt die Fachkräfte?

Foto: dpa/Uwe Anspach

Mainz/Trier Der Bund stellt die Förderung für Sprach-Kitas ein, auch in der Region sind viele Einrichtungen betroffen. Das Land fühlt sich dennoch gut aufgestellt, obwohl man die Finanzierung nicht selbst übernehmen will. Der Kita-Fachkräfteverband sieht das als großes Problem für Mitarbeiter und Kinder.

Obwohl der Koalitionsvertrag etwas anderes versprochen hatte, plant die Ampelregierung in Berlin die Einstellung der Sprach-Kitas im ganzen Land. Allein in der Region Trier steht damit die Sprachförderung in 24 Einrichtungen vor dem Aus. Mit dem Programm wurde bislang pro Kita eine halbe Stelle für eine Sprachexpertin bezahlt. Landesweit hatten sich zuletzt etwa zehn Prozent aller Kitas beteiligt, jährlich gab es sieben Millionen Euro für 280 Fachkräfte. Ab dem kommenden Jahr ist damit Schluss.

Unverständnis bei Ländern wegen Krieg und Corona

Die angekündigte Einstellung des Programms hat unmittelbar für Entrüstung gesorgt. Die Ampel-Landesminister sind sauer auf den Bund. Die Entscheidung habe überrascht und sei mit „Unverständnis zur Kenntnis genommen“ worden, schreibt die Jugend- und Familienministerkonferenz. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und des Kriegs gegen die Ukraine müsse die Entscheidung revidiert werden. Der Bund argumentiert, dass die Kitas als Aufgabe der Länder nicht dauerhaft gefördert werden könnten.

CDU kritisiert das Land für seine Kita-Politik

Von der rheinland-pfälzischen CDU kommt scharfe Kritik an SPD, Grünen und FDP. „Was jetzt zur geänderten Einschätzung der Ampel-Bundesregierung geführt hat, können wir uns angesichts der aktuellen Herausforderungen nicht erklären“, sagt der CDU-Abgeordnete Thomas Barth. Das sei ein herber Schlag, zumal die sprachliche Bildung auch im neuen rheinland-pfälzischen Kita-Gesetz keinen sonderlichen Stellenwert genieße.

Die Kita-Politik des Landes sorgt ein Jahr nach der Einführung des Gesetzes ohnehin für wenig Begeisterung - auf dem Papier gut formuliert, in der Praxis nicht umzusetzen, sagen Kritiker. Es fehlten Fachkräfte, das Personal sei durch die längeren Öffnungszeiten am Limit.

Stadt Trier: „Kein Träger wird Stellen auffangen“

Der Wegfall des Förderprogramms könnte in der Region zu einer weiteren Ausdünnung des Personals beitragen. In der Stadt Trier sind zwei städtische Einrichtungen und fünf in freier Trägerschaft betroffen. „Soweit uns bekannt ist, wird kein Träger die wegfallenden Stellen aus eigenen Mitteln auffangen“, erklärt Stadtsprecher Michael Schmitz auf TV-Nachfrage. Man prüfe aber, ob die Fachkräfte auf vakanten Stellen weiterbeschäftigt werden könnten. In den betroffenen Kitas bedeute das einen gewissen Qualitätsverlust unter anderem in der sprachlichen Bildung, so Schmitz.

Land sieht sich trotzdem gut aufgestellt

Das Land will die Finanzierung der Sprach-Kitas nicht übernehmen. Das Bildungsministerium verweist auf TV-Anfrage jedoch darauf, dass die „flächendeckende strukturelle Verankerung der Sprachförderung“ ohnehin durch das neue Kitagesetz gedeckt sei. In jeder Kita soll eine sogenannte Sprachbeauftrage das Thema „begleiten“ und sicherstellen, dass gleich alle Fachkräfte die Sprachbildung übernehmen.

Alle bislang über den Bund angestellten Personen könnten „in unser System übernommen werden“. So will es auch die Katholische Kita gGmbH in Trier handhaben. Ohnehin habe man sich entschlossen nicht mehr am Programm teilzunehmen, weil man die Sprachförderung ganzheitlicher und nicht durch eine Projektstelle leben wolle, sagte eine Sprecherin dem TV.

Fachverband: „Keine Zeit für andere Dinge“