Auswirkung von Corona - Sprit in Luxemburg so billig wie lange nicht mehr

Die Spritpreise sind in der Region deutlich gefallen. Foto: dpa. Foto: Peter Kneffel

Der Preis für den Liter Diesel ist in Luxemburg erstmals seit langem wieder unter einen Euro gefallen. Auch Benzin ist deutlich billiger geworden.

Tanktouristen dürfen sich freuen. Seit Mitternacht sind die Spritpreise in Luxemburg deutlich gefallen. Der Liter Diesel kostet aktuell 98,9 Cent und damit sieben Cent weniger als noch am Tag zuvor. Erstmals seit September 2017 fällt der Dieselpreis damit wieder unter einen Euro. Super 98 ist um fast neun Cent billiger geworden, der Liter kostet derzeit 1,178 Euro. In Luxemburg werden die Spritpreise vom Wirtschaftsministerium festgelegt. Die Tankstellenbetreiber dürfen die vorgegebenen Preise zwar unter- aber nicht überschreiten.